Об этом в интервью Общественному рассказал Сергей Тримбач, украинский кинокритик и действующий председатель Национального союза кинематографистов Украины. Тримбач, который был другом Миколайчука, рассказал о том, как будут снимать кино, вдохновленное идеями украинского гения.

К теме Сериал "Поймать Кайдаша" стал победителем Золотого Волчка 2021

Важно! Во вторник, 15 июня 2021 года – важная дата для украинской культуры – день рождения Ивана Миколайчука – выдающегося актера, режиссера и сценариста. Именно Иван Миколайчук стал создателем "украинского поэтического кино".

Миколайчук широко известен благодаря участию и причастности к, без преувеличения, гениальным произведениям:

"Тени забытых предков";

"Белая птица с черной отметиной";

"Пропала грамота";

"Вавилон ХХ".

Каким будет фильм Миколайчука

Картина, над которой работал Миколайчук, называется "Тысяча снопов ветра", ее сценарий не сохранился. Однако, Миколайчук много рассказывал об этом фильме, подчеркнул Сергей Тримбач.

Кинокритик и действующий председатель Национального союза кинематографистов Украины Сергей Тримбач

На бумаге мало что осталось, но его оператор Юрий Гармаш, снимавший оба его режиссерских фильма, эти истории запомнил и изложил на бумаге. Я присоединился как редактор. Пригласили еще известного драматурга и сценариста Павла Арье. Сейчас они написали очень неплохой на мой взгляд сценарий. Это Миколайчук,

– отметил Тримбач.

Он добавил, что картину планируют начать снимать не позднее следующего года. Сейчас единственной преградой является отсутствие режиссера, которого не так просто отыскать.

Чтобы этот мир воплотить на экране, надо быть немного Миколайчуком. Я имею в виду мировоззренчески. Так чувствовать мир, как Миколайчук,

– подчеркивает Тримбач.

Сюжет "Тысяча снопов ветра"

Информации о кино немного. Сергей Тримбач рассказывает, что сам Миколайчук родом из Чертории на Буковине. Там есть село Башковцы, где издавна 13 января отмечают Меланку – праздник переберии. А идея фильма "Тысяча снопов ветра" была построена на мифологии народной жизни.

Справка! Переберия это переодевание, карнавал, ярмарка. Иван Миколайчук практически вырос в среде народного театра.

Стоит отметить, что презентация "Тысяча снопов ветра" состоялась еще в 2019 году. Продюсером проекта выступает Ольга Сергиенко. Реализацию идеи поддержал Украинский культурный фонд.