Какие актеры сыграли в сериале "Убегай" и что о них известно, читайте в материале 24 Канала.

Кто сыграл в сериале "Убегай"?

Джеймс Несбит

Роль: бизнесмен Саймон Грин

Джеймс Несбит известен по кинотрилогии "Хоббит" – актер воплотил на экране гнома Бофура.

Джеймс Несбит / Фото из инстаграма актера

Рут Джонс

Роль: Елена Рейвенскрофт

Рут Джонс – валлийская актриса, комикеса, сценаристка и продюсерка. Она исполнила главную роль в популярном британском ситкоме "Гэвин и Стейси", за который в 2025 году получила премию BAFTA. Актрису отметили в категории "Лучшая женская комедийная роль". Джонс также стала соавтором сценария к ситкому.

Рут Джонс / Фото Netflix

Минни Драйвер

Роль: Ингрид Грин

Минни Драйвер – актриса и певица. Она была номинирована на премию Оскар в категории "Лучшая женская роль второго плана" за фильм 1997 года "Умник Уилл Хантинг". Также знаменитость является номинанткой на премию "Эмми".

Минни Драйвер / Фото Grazia

Альфред Энох

Роль: Исаак Фагбенле

Альфред Энох – известный английский актер, который сыграл Дина Томаса в серии фильмов о "Гарри Поттере". Также он исполнил одну из главных ролей в сериале "Как избежать наказания за убийство".

Альфред Энох / Фото Netflix

Лусиан Мсамати

Роль: Корнелиус Фабер

Лусиан Мсамати – актер, режиссер, продюсер и сценарист. Он известен по роли Салладора Саана в популярном сериале от HBO "Игра престолов".

Лусиан Мсамати / Фото Netflix

Элли Де Ланге

Роль: Пейдж Грин

Элли Де Ланге – нидерландско-британская актриса, которая снялась в сериалах "Змея", "Аркадия" и "Волчий зал: Зеркало и свет".

Элли Де Ланге / Фото из инстаграма актрисы

Какие еще актеры снялись в сериале "Убегай"?