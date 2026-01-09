Какие актеры сыграли в сериале "Убегай" и что о них известно, читайте в материале 24 Канала.
Кто сыграл в сериале "Убегай"?
Джеймс Несбит
- Роль: бизнесмен Саймон Грин
Джеймс Несбит известен по кинотрилогии "Хоббит" – актер воплотил на экране гнома Бофура.
Джеймс Несбит / Фото из инстаграма актера
Рут Джонс
- Роль: Елена Рейвенскрофт
Рут Джонс – валлийская актриса, комикеса, сценаристка и продюсерка. Она исполнила главную роль в популярном британском ситкоме "Гэвин и Стейси", за который в 2025 году получила премию BAFTA. Актрису отметили в категории "Лучшая женская комедийная роль". Джонс также стала соавтором сценария к ситкому.
Рут Джонс / Фото Netflix
Минни Драйвер
- Роль: Ингрид Грин
Минни Драйвер – актриса и певица. Она была номинирована на премию Оскар в категории "Лучшая женская роль второго плана" за фильм 1997 года "Умник Уилл Хантинг". Также знаменитость является номинанткой на премию "Эмми".
Минни Драйвер / Фото Grazia
Альфред Энох
- Роль: Исаак Фагбенле
Альфред Энох – известный английский актер, который сыграл Дина Томаса в серии фильмов о "Гарри Поттере". Также он исполнил одну из главных ролей в сериале "Как избежать наказания за убийство".
Альфред Энох / Фото Netflix
Лусиан Мсамати
- Роль: Корнелиус Фабер
Лусиан Мсамати – актер, режиссер, продюсер и сценарист. Он известен по роли Салладора Саана в популярном сериале от HBO "Игра престолов".
Лусиан Мсамати / Фото Netflix
Элли Де Ланге
- Роль: Пейдж Грин
Элли Де Ланге – нидерландско-британская актриса, которая снялась в сериалах "Змея", "Аркадия" и "Волчий зал: Зеркало и свет".
Элли Де Ланге / Фото из инстаграма актрисы
Какие еще актеры снялись в сериале "Убегай"?
- Джонатан Пойнтинг – Эш
- Адриан Гринсмит – Сэм Грин Сэм Грин
- Элли Генри – Аня Грин
- Трейси-Энн Оберман – Джессика Кинберг
- Аннетт Бедленд – Лу
- Ингрид Оливер – Ивонн Превиди
- Мейв Куртье-Лиллей – Ди Ди
- Финти Уильямс – Энид Корвал
- Джо МакГанн – Уайли Корвал
- Эми Глэдхилл – Руби Тодд