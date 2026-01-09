Які актори зіграли в серіалі "Утікай" та що про них відомо, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Хто зіграв у серіалі "Утікай"?

Джеймс Несбіт

Роль: бізнесмен Саймон Грін

Джеймс Несбіт відомий за кінотрилогією "Хоббіт" – актор втілив на екрані гнома Бофура.

Джеймс Несбіт / Фото з інстаграму актора

Рут Джонс

Роль: Олена Рейвенскрофт

Рут Джонс – валлійська акторка, комікеса, сценаристка та продюсерка. Вона виконала головну роль у популярному британському ситкомі "Гевін і Стейсі", за який у 2025 році отримала премію BAFTA. Акторку відзначили у категорії "Найкраща жіноча комедійна роль". Джонс також стала співавторкою сценарію до ситкому.

Рут Джонс / Фото Netflix

Мінні Драйвер

Роль: Інгрід Грін

Мінні Драйвер – акторка та співачка. Її було номіновано на премію Оскар у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану" за фільм 1997 року "Розумник Вілл Гантінґ". Також знаменитість є номінанткою на премію "Еммі".

Мінні Драйвер / Фото Grazia

Альфред Енох

Роль: Ісаак Фагбенле

Альфред Енох – відомий англійський актор, який зіграв Діна Томаса у серії фільмів про "Гаррі Поттера". Також він виконав одну з головних ролей у серіалі "Як уникнути покарання за вбивство".

Альфред Енох / Фото Netflix

Лусіан Мсаматі

Роль: Корнеліус Фабер

Лусіан Мсаматі – актор, режисер, продюсер і сценарист. Він відомий за роллю Салладора Саана у популярному серіалі від HBO "Гра престолів".

Лусіан Мсаматі / Фото Netflix

Еллі Де Ланге

Роль: Пейдж Грін

Еллі Де Ланге – нідерландсько-британська акторка, яка знялась у серіалах "Змія", "Аркадія" і "Вовчий зал: Дзеркало та світло".

Еллі Де Ланге / Фото з інстаграму акторки

Які ще актори знялись у серіалі "Утікай"?