Які актори зіграли в серіалі "Утікай" та що про них відомо, читайте у матеріалі 24 Каналу.
Хто зіграв у серіалі "Утікай"?
Джеймс Несбіт
- Роль: бізнесмен Саймон Грін
Джеймс Несбіт відомий за кінотрилогією "Хоббіт" – актор втілив на екрані гнома Бофура.
Джеймс Несбіт / Фото з інстаграму актора
Рут Джонс
- Роль: Олена Рейвенскрофт
Рут Джонс – валлійська акторка, комікеса, сценаристка та продюсерка. Вона виконала головну роль у популярному британському ситкомі "Гевін і Стейсі", за який у 2025 році отримала премію BAFTA. Акторку відзначили у категорії "Найкраща жіноча комедійна роль". Джонс також стала співавторкою сценарію до ситкому.
Рут Джонс / Фото Netflix
Мінні Драйвер
- Роль: Інгрід Грін
Мінні Драйвер – акторка та співачка. Її було номіновано на премію Оскар у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану" за фільм 1997 року "Розумник Вілл Гантінґ". Також знаменитість є номінанткою на премію "Еммі".
Мінні Драйвер / Фото Grazia
Альфред Енох
- Роль: Ісаак Фагбенле
Альфред Енох – відомий англійський актор, який зіграв Діна Томаса у серії фільмів про "Гаррі Поттера". Також він виконав одну з головних ролей у серіалі "Як уникнути покарання за вбивство".
Альфред Енох / Фото Netflix
Лусіан Мсаматі
- Роль: Корнеліус Фабер
Лусіан Мсаматі – актор, режисер, продюсер і сценарист. Він відомий за роллю Салладора Саана у популярному серіалі від HBO "Гра престолів".
Лусіан Мсаматі / Фото Netflix
Еллі Де Ланге
- Роль: Пейдж Грін
Еллі Де Ланге – нідерландсько-британська акторка, яка знялась у серіалах "Змія", "Аркадія" і "Вовчий зал: Дзеркало та світло".
Еллі Де Ланге / Фото з інстаграму акторки
Які ще актори знялись у серіалі "Утікай"?
- Джонатан Пойнтінг – Еш
- Адріан Грінсміт – Сем Грін
- Еллі Генрі – Аня Грін
- Трейсі-Енн Оберман – Джессіка Кінберг
- Аннетт Бедленд – Лу
- Інгрід Олівер – Івонн Превіді
- Мейв Куртьє-Ліллей – Ді Ді
- Фінті Вільямс – Енід Корвал
- Джо Мак-Ґанн – Вайлі Корвал
- Емі Гледхілл – Рубі Тодд