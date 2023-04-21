С Алека Болдвина сняли обвинения в убийстве украинки Галины Гатчинс

Два года назад, 21 октября, на съемочной площадке актер и продюсер Алек Болдвин выстрелил из огнестрельного оружия в режиссерку Галину Гатчинс из Украины. Женщина погибла в больнице.

Недавно против Алека Болдвина сняли уголовные обвинения. Такое решение приняли, потому что в деле якобы нашли новые факты, "требующие расследования".

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Кого еще подозревают в убийстве украинки

В заявлении, опубликованном прокурорами штата Нью-Мексико Кари Моррисси и Джейсоном Льюисом, говорится, что "в последние несколько дней... были выявлены новые факты" по делу, требующие дальнейшего расследования.

Это решение не освобождает мистера Болдвина от уголовной ответственности, и обвинения могут быть повторно предъявлены. Наше дальнейшее расследование будет оставаться активным и будет продолжаться,

– говорится в заявлении.

Адвокат Болдвина Люк Никас призывает прокуроров к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств этого трагического события.

Кроме Болдвина, в убийстве украинки подозревают и реквизитора фильма – Ханну Гутьеррес-Рид. В заявлении спецпрокуратуры говорится, что обвинения против нее остаются без изменений.

Адвокат Гутьеррес-Рид сказал, что они "полностью ожидают, что в конце этого процесса Ханна также будет оправдана".

Детали дела

В октябре 2021 года во время съемок вестерна "Иржа" от выстрела актера Алека Болдвина погибла кинооператор из Украины – 42-летняя Галина Гатчинс. Ее довезли в больницу, однако спасти не удалось.

Кроме того, во время выстрела осколки пули разлетелись и, кроме оператора, попали еще и у режиссера Джоэла Соуза. Ему ранило ключицу, но с ним все хорошо.

31 января Алека Болдвина официально обвинили в непреднамеренном убийстве украинки Галины Гатчинс.

Родственники погибшей Галины Гатчинс сейчас проживают в Киевской области. Мать работает медсестрой в отделении неотложной помощи и помогает раненым военным. Поэтому семья обратилась с просьбой финансово компенсировать им ущерб за халатность и умышленное причинение эмоционального стресса.

Алек Болдвин не спешит выплачивать средства и говорит, что семья "вводит следствие в заблуждение", ведь их единственная цель – это якобы получение денежной компенсации.

Издание отмечает, что если Болдвина признают виновным, ему может угрожать только 18 месяцев заключения.