З Алека Болдвіна зняли обвинувачення в убивстві українки Галини Гатчінс
Джерело:BBC
Два роки тому, 21 жовтня, на знімальному майданчику актор і продюсер Алек Болдвін вистрілив з вогнепальної зброї у режисерку Галину Гатчінс з України. Жінка загинула в лікарні.
Нещодавно проти Алека Болдвіна зняли кримінальні обвинувачення. Таке рішення прийняли, бо у справі нібито знайшли нові факти, "які потребують розслідування".
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Кого ще підозрюють у вбивстві українки
У заяві, опублікованій прокурорами штату Нью-Мексико Карі Морріссі та Джейсоном Льюїсом, йдеться, що "протягом останніх кількох днів... були виявлені нові факти" у справі, які потребують подальшого розслідування.
Це рішення не звільняє містера Болдвіна від кримінальної відповідальності, і звинувачення можуть бути повторно висунуті. Наше подальше розслідування буде залишатися активним і триватиме,
– йдеться в заяві.
Адвокат Болдвіна Люк Нікас закликає прокурорів до належного розслідування фактів і обставин цієї трагічної події.
Окрім Болдвіна, у вбивстві українки підозрюють і реквізиторку фільму – Ханну Гутьєррес-Рід. У заяві спецпрокуратури йдеться, що обвинувачення проти неї залишаються без змін.
Адвокат Гутьєррес-Рід сказав, що вони "повністю очікують, що наприкінці цього процесу Ханна також буде виправдана".Зверніть увагу! Видання зазначає, що якщо Болдвіна таки визнають винним, йому може загрожувати лише 18 місяців ув'язнення.
Деталі справи
- У жовтні 2021 року під час зйомок вестерну "Іржа" від пострілу актора Алека Болдвіна загинула кінооператорка з України – 42-річна Галина Гатчінс. Її довезли до лікарні, проте врятувати не вдалося.
- Крім того, під час пострілу осколки кулі розлетілися і, окрім операторки, потрапили ще й у режисера Джоела Соуза. Йому поранило ключицю, однак з ним все добре.
- 31 січня Алека Болдвіна офіційно звинуватили у ненавмисному вбивстві українки Галини Гатчінс.
- Родичі загиблої Галини Гатчінс зараз проживають в Київські області. Мати працює медсестрою у відділенні невідкладної допомоги та допомагає пораненим військовим. Тому родина звернулася з проханням фінансово компенсувати їм збитки за недбалість і навмисне заподіяння емоційного стресу.
- Алек Болдвін не спішить виплачувати кошти й говорить, що сім’я "вводить слідство в оману", адже їхня єдина мета – це нібито отримання грошової компенсації.