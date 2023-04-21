З Алека Болдвіна зняли обвинувачення в убивстві українки Галини Гатчінс

Два роки тому, 21 жовтня, на знімальному майданчику актор і продюсер Алек Болдвін вистрілив з вогнепальної зброї у режисерку Галину Гатчінс з України. Жінка загинула в лікарні.

Нещодавно проти Алека Болдвіна зняли кримінальні обвинувачення. Таке рішення прийняли, бо у справі нібито знайшли нові факти, "які потребують розслідування".

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Кого ще підозрюють у вбивстві українки

У заяві, опублікованій прокурорами штату Нью-Мексико Карі Морріссі та Джейсоном Льюїсом, йдеться, що "протягом останніх кількох днів... були виявлені нові факти" у справі, які потребують подальшого розслідування.

Це рішення не звільняє містера Болдвіна від кримінальної відповідальності, і звинувачення можуть бути повторно висунуті. Наше подальше розслідування буде залишатися активним і триватиме,

– йдеться в заяві.

Адвокат Болдвіна Люк Нікас закликає прокурорів до належного розслідування фактів і обставин цієї трагічної події.

Окрім Болдвіна, у вбивстві українки підозрюють і реквізиторку фільму – Ханну Гутьєррес-Рід. У заяві спецпрокуратури йдеться, що обвинувачення проти неї залишаються без змін.

Адвокат Гутьєррес-Рід сказав, що вони "повністю очікують, що наприкінці цього процесу Ханна також буде виправдана".

Деталі справи

У жовтні 2021 року під час зйомок вестерну "Іржа" від пострілу актора Алека Болдвіна загинула кінооператорка з України – 42-річна Галина Гатчінс. Її довезли до лікарні, проте врятувати не вдалося.

Крім того, під час пострілу осколки кулі розлетілися і, окрім операторки, потрапили ще й у режисера Джоела Соуза. Йому поранило ключицю, однак з ним все добре.

31 січня Алека Болдвіна офіційно звинуватили у ненавмисному вбивстві українки Галини Гатчінс.

Родичі загиблої Галини Гатчінс зараз проживають в Київські області. Мати працює медсестрою у відділенні невідкладної допомоги та допомагає пораненим військовим. Тому родина звернулася з проханням фінансово компенсувати їм збитки за недбалість і навмисне заподіяння емоційного стресу.

Алек Болдвін не спішить виплачувати кошти й говорить, що сім’я "вводить слідство в оману", адже їхня єдина мета – це нібито отримання грошової компенсації.

Видання зазначає, що якщо Болдвіна таки визнають винним, йому може загрожувати лише 18 місяців ув'язнення.