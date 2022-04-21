Актер Шон Пенн сказал, что его предостерегали от поездки в Украину для съемок документального фильма, а позже ему вообще сказали "убирайся к чертям".

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Шона Пенна предупреждали не ехать в Украину накануне войны

Я только что получил известие от Роберта О'Брайена (бывшего советника по национальной безопасности – Кино 24), и он сказал, чтобы забирался к чертям,

– сказал Пенн в интервью.

Пенн рассказал, что его предупреждали не ехать в Украину. "Наше правительство очень хорошо проявляет осторожность. Американских дипломатов и других офицеров дипломатической службы вывели из Киева. А я разговаривал все это время с Робертом (О'Брайеном, – Кино 24). Мы рассчитали, что все будет хорошо, что бы ни случилось".

Затем оскароносный актер рассказал о встрече с Владимиром Зеленским и о том, как за короткое время он стал свидетелем того, как "мир изменился".

Мы встретились с Зеленским, мужчиной в костюме, а на следующее утро ворвались русские. Мы поехали назад. Мы были с президентом Зеленским и ждали его на месте встречи в камуфляже, и мир изменился,

– сказал он.

Об этом стало известно с панельной дискуссии между Пенном и О'Брайеном, которую модерировал журналист Fox News Брет Байер в Президентской библиотеке и музее Ричарда Никсона в Йорба-Линди, Калифорния.

Шон Пенн о разрешении снимать фильм в Украине: смотрите видео