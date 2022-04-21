Актор Шон Пенн сказав, що його застерігали від поїздки в Україну для зйомок документального фільму, а пізніше йому взагалі сказали "забирайся до біса".

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Шона Пенна попереджали не їхати в Україну напередодні війни

Я щойно отримав звістку від Роберта О'Брайена (колишнього радника з національної безпеки, – Кіно 24), і він сказав, щоб забирався до біса,

– сказав Пенн в інтерв'ю.

Пенн розповів, що його попереджали не їхати до України. "Наш уряд дуже добре виявляє обережність. Американських дипломатів та інших офіцерів дипломатичної служби вивели із Києва. А я розмовляв весь той час з Робертом (О'Браєном, – Кіно 24). Ми розрахували, що все буде добре, хоч би що трапилося".

Потім оскароносний актор розповів про зустріч із Володимиром Зеленським та про те, як за короткий проміжок часу він став свідком того, як "світ змінився".

Ми зустрілися з Зеленським, чоловіком у костюмі, а наступного ранку вдерлися росіяни. Ми поїхали назад. Ми були із президентом Зеленським і чекали його на місці зустрічі у камуфляжі, і світ змінився,

– сказав він.

Про це стало відомо з панельної дискусії між Пенном та О'Брайеном, яку модерував журналіст Fox News Брет Баєр у Президентській бібліотеці та музеї Річарда Ніксона у Йорба-Лінді, Каліфорнія.

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