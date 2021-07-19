Угадаете ли из какого кино Локи: тест для настоящих фанатов принца Асгарда

Локи – бог обмана – персонаж в медиафраншизе киновселенной Marvel. Его роль исполняет Том Хиддлстон. Редакция Кино 24 подготовила для настоящих фанатов тест, где нужно угадать из какого кино Локи – "Мстителей", "Тора" или из нового сериала "Локи"?

Как появился персонаж Локи?

Локи – сын Лафея, родился перед окончанием войны с асгардийцами, впрочем, по непонятным причинам отец оставил его в одиночестве умирать. Один, король Асгарда, победивший в войне, нашел его и воспитал его как принца Асгарда вместе со своим биологическим сыном Тором.

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Жена Одина учила Локи использовать магию Асгарда, и особенно он преуспел в создании иллюзий. Когда Локи вырос, благодаря умению вводить в заблуждение словами и иллюзиями он получил прозвище "Бог лжи". Перед коронацией Тора Локи составил план, согласно которому довольно пожилой Один выгнал бы своего сына, а Локи стал бы следующим в очереди на престол.



Локи и Тор / Фото Marvel Cinematic Universe

Первая часть плана удалась, но Тор вернулся и препятствовал "интересным" планам Локи.

Да, милый брат, ты становишься предсказуемым. Я доверяю, ты предаешь. И так каждый раз по кругу. Пойми, жизнь – это рост и развитие, а ты не хочешь меняться,

– так Тор обращается к своему некровному брату Локи.

Локи в киновселенной Marvel

Впервые персонаж Локи появился в комиксе "Venus #6" (август, 1949 год), где он был неточно представлен как олимпийский бог, сосланный в Тартар. Первое его официальное появление состоялось в комиксе "Journey into Mystery #85" (октябрь 1962 год).

Том Хиддлстон, чтобы лучше войти в роль злодея Локи, покрасил свои волосы в черный цвет и изменил цвет кожи в более бледный.

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В каких фильмах Marvel снялся Локи:

"Тор" (2011). Он хотел уничтожить Йотунгейм и править Асгардом, но был побежден и упал в пространственную дыру;

Он хотел уничтожить Йотунгейм и править Асгардом, но был побежден и упал в пространственную дыру; "Мстители" (2012). Он использует Тессеракт, чтобы привести на Землю инопланетную армию Читаури и с их помощью завоевать мир. В конце был побежден Мстителями и переместился с Тором в Асгард, где был упрятан в тюрьму;

Он использует Тессеракт, чтобы привести на Землю инопланетную армию Читаури и с их помощью завоевать мир. В конце был побежден Мстителями и переместился с Тором в Асгард, где был упрятан в тюрьму; "Тор: Царство тьмы" (2013). Локи был пленником в тюрьме Асгарда, но после стечения определенных обстоятельств был освобожден его сводным братом Тором. В этом фильме была показана смерть Локи, однако в конце фильма становится понятно, что он выжил;

Локи был пленником в тюрьме Асгарда, но после стечения определенных обстоятельств был освобожден его сводным братом Тором. В этом фильме была показана смерть Локи, однако в конце фильма становится понятно, что он выжил; "Тор: Рагнарок" (2017). В течение фильма Локи помогает Тору победить их вернувшуюся сестру Хелу, чтобы захватить трон Асгарда;

В течение фильма Локи помогает Тору победить их вернувшуюся сестру Хелу, чтобы захватить трон Асгарда; "Мстители: Война бесконечности" (2018). По сюжету Локи отдает Тесеракт Таносу, чтобы спасти Тора. Он пытается напасть на титана, но умирает от его рук;

По сюжету Локи отдает Тесеракт Таносу, чтобы спасти Тора. Он пытается напасть на титана, но умирает от его рук; "Мстители: Завершение" (2019). Локи появляется во время путешествия Мстителей в прошлое, где он убегает вместе с Тессерактом.

В 2021 году вышел новый сериал с Локи в главной роли. Сегодня эта картина выбивается в топы быстрее, чем другие аналогичные проекты Marvel Studios. Сериал вышел на первое место по зрительским интересам через семь дней после старта первого эпизода.

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Тест для настоящих фанатов принца Асгарда

Персонаж Локи "был любимцем фанатов с тех пор, как он сыграл главную роль в "Мстителях" 2012 года", став "одним из самых любимых персонажей киновселенной Marvel". Хиддлстон получил ряд номинаций и наград за роль Локи.

Победы: