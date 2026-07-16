Гарантируют отличное настроение: 5 легендарных комедий с Уиллом Ферреллом, которые рассмешат вас до слез
16 июля свой 59-й день рождения отмечает американский актер Уилл Феррелл. Его фирменный эксцентричный юмор и способность играть самых безумных персонажей с максимально серьезным выражением лица давно покорили миллионы зрителей.
По этому случаю 24 Канал подготовил подборку самых популярных фильмов с участием этого актера, которые гарантированно сделают ваш вечер ярким и невероятно смешным.
"Эльф" (2003)
Это самый успешный и любимый рождественский хит с участием актера, который ежегодно смотрят миллионы семей по всему миру. Сюжет фильма разворачивается вокруг обычного мальчика Бадди, который случайно оказался в мешке Санта-Клауса и вырос на Северном полюсе среди настоящих эльфов. Уже став взрослым, великан Бадди отправляется в шумный Нью-Йорк, чтобы найти своего настоящего отца и вернуть мегаполису веру в новогодние чудеса.
"Эльф": смотрите трейлер фильма онлайн
"Телеведущий: Легенда о Роне Борганди" (2004)
Надменный и самовлюбленный ведущий новостей Рон Борганди наслаждается своей безграничной славой на телевидении 1970-х годов. Однако его сладкая жизнь мгновенно рушится, когда на канал приходит амбициозная журналистка. Она посягает на заветный трон Рона и начинает с ним ожесточенную войну за прямой эфир.
"Телеведущий: Легенда о Роне Борганди": смотрите трейлер фильма онлайн
"Сводные братья" (2008)
Невероятно смешной фильм о двух взрослых, но совершенно инфантильных 40-летних мужчинах, которые до сих пор паразитируют на своих родителях. Когда их одинокие мама и папа решают пожениться, новоиспеченным братьям приходится поселиться в одной комнате. Сначала они устраивают в доме настоящий погром из-за взаимной ненависти, но впоследствии объединяются против всего мира в своем детском бунтарстве.
"Сводные братья": смотрите трейлер фильма онлайн
"Копы на подхвате" (2010)
В этом фильме Уилл Феррелл сыграл в паре с Марком Уолбергом. Они воплотили на экране двух обычных полицейских, которые панически боятся реальной опасности и просто перекладывают бумажки в участке. Впрочем, нелепая смерть главных копов города заставляет этих чудаковатых напарников наконец выйти из кабинета и взяться за расследование масштабного дела.
"Когда на подхвате": смотрите трейлер фильма онлайн
"Персонаж" (2006)
Скучный и педантичный налоговый инспектор Гарольд Крик вдруг начинает слышать в своей голове женский голос, который подробно комментирует каждый его шаг. Ситуация становится критической, когда этот загадочный голос закадрового рассказчика спокойно предвещает скорую и неизбежную смерть главного героя.
"Персонаж": смотрите трейлер фильма онлайн
На днях наша редакция подготовила еще одну подборку комедийных фильмов, которые заставят вас смеяться.