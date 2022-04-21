Уилл Смит дает пощечину... Путину, – в центре Лос-Анджелеса появилась красноречивая стенопись

Все помнят скандальный момент Оскара-2022, как Уилл Смит дал пощечину Крису Року после грубой шутки о его жене. Создатели стенописи в Лос-Анджелесе решили интерпретировать событие на свой манер.

На рисунке пощечина досталась не Крису Року, а Путину. На мурале написали, что ему запрещено произносить слово Украина: "Держи как можно дальше Украину от своего гребаного рта".

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В Лос-Анджелесе появился мурал, на котором Уилл Смит дает пощечину Путину

Ответные снимки опубликовали в твитере Stand with Ukraine LA (Los Angeles, CA). Стенопись появилась на довольно популярной улице Мелроуз Авеню.

Рисунок создан в сине-желтых цветах.

Мурал "Уилл Смит дает пощечину... Путину" / Фото с твитера Stand with Ukraine LA

Скандал с Уиллом Смитом на Оскаре: что следует знать

Перед вручением награды за лучший документальный фильм бывший ведущий Оскара Крис Рок грубо пошутил по поводу облысения жены Смита Джады Пинкетт-Смит. Он сказал, что не может дождаться, когда увидит ее в фильме "Солдат Джейн 2".

Затем актер Уилл Смит ворвался на сцену и ударил Рока, а позже выкрикнул: "Не говори имени моей жены своим гребаным ртом!". После этого Смит получил награду за лучшую мужскую роль за исполнение роли Ричарда Уильямса в спортивной драме "Король Ричард".

После скандала на Оскаре Netflix приостановил работу над будущим боевиком под названием "Быстрый и свободный" (Fast & Loose). Уилл Смит в нем должен был сыграть главную роль.

Теперь отказ компаний от участия Вилла Смита – не единственное последствие его пощечины на Оскаре. Хотя актер и извинился за свое поведение, назвав его непростительным, шокирующим, и неуместным, но также решил отказаться от членства в американской Академии кинематографических искусств и наук.

Скандал с Уиллом Смитом и Крисом Роком на Оскаре: смотрите видео онлайн