"Украина в огне 2": доступно 28 эпизодов сериала об ужасной войне России против украинцев

21 марта 2022 , 17:09
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Источник:

фейсбук "Украина в огне 2"

После начала полномасштабного вторжения России в Украину украинские кинематографисты создали современную аллюзию на киноповесть Довженко "Украина в огне". На сегодняшний день уже опубликовано 28 эпизодов.

"Украина в огне 2": что известно 

Каждая серия имеет свое название и длится 1 минуту. "Зима в огне 2" также имеет английские субтитры, чтобы всему миру стало еще виднее, что делает Россия в Украине. Фильм создан на основе видео, запечатленных очевидцами на камеры мобильных телефонов.

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По словам организаторов проекта, каждый эпизод, в отличие от обычного видео, имеет драматургию, звуковое и музыкальное сопровождение. Кроме этого присутствует монтаж, иногда разные кадры одного события, колористика. Таким образом, является завершенным самостоятельным фильмом. "Нередко одно событие представлено кадрами видео нескольких очевидцев", – говорится в пресс-релизе команды ленты.

В кинодокументе о войне России против Украины вы увидите:

  • как рождались "дети войны" в бомбоубежищах;
  • фрагменты хроники обстрела города Старобельск;
  • как бесстрашные украинцы сдерживают вражескую технику голыми руками;
  • героизм наших воинов;
  • жестокие нарушения прав человека и гуманитарного права;
  • мертвых оккупантов;
  • трагические и драматические события войны;
  • о "Русском военном корабле – иди нах*й"; как на острове Змеином были взяты в плен 13 украинских пограничников;
  • то, как орки захватили Чернобыльскую АЭС в первый день войны;
  • Бородянку в руинах;
  • Мариуполь и т.д. 

 

Автор: Наталія Гулій