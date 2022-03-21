"Украина в огне 2": доступно 28 эпизодов сериала об ужасной войне России против украинцев
Источник:фейсбук "Украина в огне 2"
После начала полномасштабного вторжения России в Украину украинские кинематографисты создали современную аллюзию на киноповесть Довженко "Украина в огне". На сегодняшний день уже опубликовано 28 эпизодов.
"Украина в огне 2": что известно
Каждая серия имеет свое название и длится 1 минуту. "Зима в огне 2" также имеет английские субтитры, чтобы всему миру стало еще виднее, что делает Россия в Украине. Фильм создан на основе видео, запечатленных очевидцами на камеры мобильных телефонов.
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По словам организаторов проекта, каждый эпизод, в отличие от обычного видео, имеет драматургию, звуковое и музыкальное сопровождение. Кроме этого присутствует монтаж, иногда разные кадры одного события, колористика. Таким образом, является завершенным самостоятельным фильмом. "Нередко одно событие представлено кадрами видео нескольких очевидцев", – говорится в пресс-релизе команды ленты.
В кинодокументе о войне России против Украины вы увидите:
- как рождались "дети войны" в бомбоубежищах;
- фрагменты хроники обстрела города Старобельск;
- как бесстрашные украинцы сдерживают вражескую технику голыми руками;
- героизм наших воинов;
- жестокие нарушения прав человека и гуманитарного права;
- мертвых оккупантов;
- трагические и драматические события войны;
- о "Русском военном корабле – иди нах*й"; как на острове Змеином были взяты в плен 13 украинских пограничников;
- то, как орки захватили Чернобыльскую АЭС в первый день войны;
- Бородянку в руинах;
- Мариуполь и т.д.