16 фильмов, которые Украина выдвигала на Оскар за годы Независимости

В последнее десятилетие украинская киноиндустрия прошла удивительный этап развития, заслуженно получая признание на международной арене. Это подтверждается не только множеством наград, полученных на лучших кинофестивалях мира, но и активным участием в ряде престижных кинопремий, в частности Оскар.

За 32 года периода Независимости, Украина 16 раз пробовала в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке", но в основной конкурс не попала ни разу. Впрочем, в 2023 году фильм "Дом из заноз" совместного производства Дании, Швеции, Финляндии и Украины номинировали на Оскар в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

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24 Канал решил вспомнить названия всех фильмов, которые выдвигала Украина на престижную кинопремию Оскар с 1997 года. Среди них фильмы "Мамай" и "Поводырь" режиссера Олеся Санина, "Клондайк" Марины Эр Горбач, "Плохие дороги" Наталки Ворожбит и другие.

16 фильмов, которые Украина выдвигала на Оскар за время независимости

"Приятель покойника"

Год: 1997

Режиссер: Вячеслав Криштофович

Фильм под названием "Приятель покойника" стал первым фильмом, который Украина выдвигала на рассмотрение премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (с 2019 года эта категория называется "Лучший международный художественный фильм" – 24 Канал). Выпущенный в 1997 году этот фильм надолго оставался одним из самых успешных отечественных кинопроектов. Сегодня занимает 65-67-ю позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино.

По сюжету, классический киевлянин-лентяй Александр Лазарев, со стильным образом жизни, имея даже квартиру на Подоле, которую он явно унаследовал от своей бабушки, никак не может адаптироваться к новым реалиям начала 1990-х годов. Точнее, можно сказать, что он не особо хочет это делать, ведь его большинство друзей успешно вписались в наступившие с рыночной экономикой изменения и даже помогают своему менее осведомленному однокурснику.

Еще больше главный герой начинает страдать после развода с женой Анжеликой Неволиной, которая женилась на состоятельном и успешном муже. Нетрезвый Александр решает заказать киллера на своего соперника. Для него это увлекательный опыт: попытка ощутить себя в другой роли, стать новейшей влиятельной личностью. Однако после похмелья возникает сомнение, и он заказывает свое собственное убийство.

"Приятель покойника": смотрите трейлер

"Мамай"

Год: 2003

Режиссер: Олесь Санин

Созданный на основе древнего украинского и крымскотатарского фольклора, этот фильм объединяет три разных сюжетных линии. Первая сюжетная линия отображает события из "Думы о трех братьях азовских" 16 века. Вторая сюжетная линия предлагает эпическую историю тюркских народов, включая крымских татар, под названием "Песня дервиша о трех доблестных мамлюках". Третья сюжетная линия, написанная самим режиссером, рассказывает историю татарской женщины, которая принимает на воспитание молодого казака, найденного в момент его смерти.

Съемки продолжались всего 24 дня. Режиссер Санин поделился, что "Мамай" был своеобразным экспериментом для него, это была его дипломная работа, которую он надеялся показать ограниченной аудитории. Сегодня этот фильм занимает 75 – 80 позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино.

"Мамай": смотрите трейлер

"Водитель для Веры"

Год: 2004

Режиссер: Павел Чухрай

Это психологически драматический фильм 2004 года, совместный труд украинского и российского кинематографистов, с режиссерской работой Павла Чухрая.

События фильма разворачиваются в СССР 1960-х годов. Молодой и амбициозный сержант Виктор относится к своей жизни просто и прагматично – для него главная цель – это карьера, и он готов на все, чтобы ее достичь. Виктору повезло: благодаря своему статусу курсанта с привилегированной ротой он становится личным водителем армейского генерала. Сюжет разворачивается на даче генерала в Крыму под Севастополем, в эпоху власти Советского Союза над Украиной.

В 2005 году Украина выдвинула этот фильм на премию Оскар в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Однако, поскольку фильм снял российский режиссер, играли российские актеры, за исключением Ступки, и звучал русский язык, и лишь некоторые съемки прошли на территории Украины, Американская киноакадемия отклонила заявку фильма быть представленным как украинское кино.



"Водитель для Веры" был дисквалифицирован / Скриншот с трейлера

"Аврора"

Год: 2006

Режиссер: Оксана Байрак

Эта мелодрама рассказывает вымышленную историю, которая разворачивается на фоне аварии в Чернобыльской АЭС в 1986 году. В центре сюжета – 12-летняя Аврора, живущая в детском доме в Припяти и мечтающая стать балериной. Дальнейшее действие разворачивается после аварии на АЭС, когда девочка получает дозу облучения и отправляется на лечение в США.

В фильме ключевые роли исполняют американский актер Эрик Робертс и российский актер Дмитрий Харатьян, который после аннексии Крыма был включен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Выдвижение фильма "Аврора" на премию Оскар от Украины сопровождалось скандалом. Ученый из Колумбийского университета Юрий Шевчук выразил сомнение в прозрачности процесса отбора и провел свое расследование, опубликованное в СМИ. По его словам, фильм "не прошел через прозрачный, честный и демократический отборочный процесс, который бы давал ему право представлять страну, а не отдельного творческого коллектива".

После аннексии Крыма и начала войны в Донбассе фильм "Аврора" был запрещен в Украине из-за участия Харатьяна.

Кадр из фильма "Аврора" / Байрак

"Иллюзия страха"

Год: 2008

Режиссер: Александр Кириенко

Это фильм украинского режиссера Александра Кириенко, снятый на русском языке. Сюжет фильма основан на одноименном романе Александра Турчинова. В 2008 году фильм был выдвинут из Украины на участие в кинопремии Оскар. Главные роли исполнили российские актеры.

В центре сюжета – успешный предприниматель Игорь Короб, который должен защищать свой бизнес в тяжелых обстоятельствах 90-х годов. Однажды Игр становится жертвой нападения преступной группы: его арестовывают незаконно, и он оказывается в следственном изоляторе. Посредством жестоких методов его заставляют отказаться от проекта бизнес-центра. После увольнения Игр решает любой ценой вернуть себе права на этот проект и отомстить тем, кто нанес ему вред.

Фото из фильма "Иллюзия страха" / Aurora Films

"Тот, кто прошёл сквозь огонь"

Год: 2012

Режиссер: Михаил Ильенко

Это киноповесть об украинском авиаторе, который после Второй мировой войны переезжает в Канаду и становится вождем местного индейского племени. Сценарий фильма основан на реальных фактах из жизни Героя Советского Союза Ивана Даценко, а также на расследованиях СМИ и народных легендах.

Режиссер Илья Ильенко работал над этой лентой в течение пяти лет, бюджет фильма составил 16 миллионов гривен. Государство также отчасти способствовало финансированию проекта. В кинотеатрах фильм заработал 1,5 миллиона гривен.

Украинские кинокритики отметили эту работу Ильенко положительно. Украинский журналист Михаил Бриных утверждал: "Смею утверждать, что "Тот, кто прошёл сквозь огонь" не грех и переоценить, ведь это произведение (как, например, и роман Василия Шкляра "Черный ворон") имеет больше общественное значение, чем чисто кинематографическое. Это еще один важный этап преодоления комплекса национальной культурной неполноценности…".

"Тот, кто прошёл сквозь огонь": смотрите фильм

"Параджанов"

Год: 2013

Режиссеры: Елена Фетисова и Серж Аведикян

Это единственный полный байопик, охватывающий всю биографию Сергея Параджанова. Фильм воспроизвел трудности, выпавшие на пути этого сильного, независимого и бесспорно гениального художника.

Главную роль Параджанова исполнил французский кинорежиссер армянского происхождения Серж Аведикян, который хоть и избегал употребления слов "великое кино" или "шедевр" для описания "Параджанова", но считал его интересным фильмом – потому, что он лично знал Параджанова и "пережил его историю изнутри".

"Параджанов": смотрите трейлер

"Поводырь"

Год: 2014

Режиссер: Олесь Санин

События в фильме происходят в 1932 – 1933 годах во времена индустриализации, коллективизации, Голодомора и репрессий представителей Расстрелянного возрождения. Американский инженер Майкл Шэмрок приехал в Харьков со своим 10-летним сыном Питером. Случайно Шэмрок увидел секретные архивные документы о запланированном советской властью массовом изъятии продовольствия и сопутствующих репрессиях. Впоследствии Майкла убили в сыне на глазах.

Питеру удалось сбежать с помощью незрячего бандуриста – Ивана Кочерги. Питер становится вождем Ивана и узнает все истории его жизни. Зная о планах советской власти, они с достоинством и честью пытались сопротивляться. Голодомор совершают, а бандуристов признают врагами, организуют съезд в Харькове. Мальчик хочет спасти Ивана… Однако только Питер остается живым свидетелем тех трагических событий.

"Поводырь": смотрите трейлер

"Украинские шерифы"

Год: 2016

Режиссер: Роман Бондарчук

Это документальный фильм, снятый Романом Бондарчуком в сотрудничестве с Украиной, Латвией и Германией. Мировая премьера этой ленты состоялась 20 ноября 2015 на международном документальном кинофестивале в Амстердаме, где она была отмечена Специальным призом жюри. Украинская премьера фильма состоялась 26 марта 2016 на кинофестивале Docudays UA. Кроме того, эта лента занимает 56 место в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино.

Сюжет фильма рассказывает о жителях села Старой Збурьевки Херсонской области, особенно двух мужчин, взявших на себя ответственность за сохранение общественного порядка.

"Украинские шерифы": смотрите трейлер

"Уровень черного"

Год: 2017

Режиссер: Валентин Васянович

Это документально-игровой фильм, в котором 50-летний свадебный фотограф по имени Костя исполняет роль себя. Его персонаж переживает тяжелое одиночество и горе в результате потери близких. Однако он обретает в себе силу продлевать жизнь. В этой ленте есть диалоги, но аудиовоспроизведение их отсутствует, поскольку автор пытался сделать персонажей способными передавать свои эмоции через невербальные средства.

Этот фильм демонстрирует уровень эстетического дискурса в нашей творческой среде и демонстрирует его на очень высоком уровне,

– говорил тогда Филипп Ильенко.

"Уровень черного": смотрите фильм

"Донбасс"

Год: 2018

Режиссер: Сергей Лозница

Драма базируется на реальных историях, связанных с оккупированным Востоком. Изготовлен совместными усилиями Украины, Германии, Франции, Нидерландов и Румынии, фильм "Донбасс" осуществил свою мировую премьеру в рамках специальной программы "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале. Эта лента значительно "покошмарила" россиян и была отмечена премией за лучшую режиссуру.

Фильм представляет полудокументальный калейдоскоп, раскрывающий 13 ужасающих и абсолютно реальных эпизодов из жизни оккупированного Донбасса. Между сценами отсутствуют прямые связи, за исключением общего контекста – все эпизоды демонстрируют ужасы, распространяющиеся на территории по сепаратистским блокпостам, где установились варварские порядки. Несколько персонажей почти символически пересекаются, передавая внимание зрителей друг другу, как бы передавая эстафетную палочку между собой.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения, Сергей Лозница в Каннах выступил в защиту русского языка и культуры. Бойкот русскоязычной культуры, по его словам, "противоречит европейским принципам культурного плюрализма и свободы выражения". В сети Лозницу назвали коллаборантом и предателем, который "манипулирует юридическим статусом гражданина Украины и продвигает в Европе имперские нарративы Кремля".

"Донбасс": смотрите трейлер

"Домой"

Год: 2019

Режиссер: Нариман Алиев

Этот фильм – четвертая работа молодого украинского режиссера крымскотатарского происхождения по имени Наримана Алиева. Он рассказывает историю крымского татарина и его двух сыновей, покинувших Крым после аннексии этого региона. Сразу в начале фильма один из сыновей скончался. В результате отец приезжает в Киев с целью вернуть тело обратно в Крым и похоронить его согласно мусульманским обрядам. Одновременно второй сын не понимает решения отца и не видит необходимости соблюдения традиций.

В целом критики восприняли фильм положительно, однако отметили несколько недостатков, требующих внимания: чрезмерное использование метафор и неестественный украинский язык, которым владеют большинство актеров в фильме.

"Домой": смотрите трейлер

"Атлантида"

Год: 2020

Режиссер: Валентин Васянович

Фильм "Атлантида" рассказывает о происходящих в 2025 году событиях после победы Украины над Россией в войне. Однако после войны регион становится непригодным для жизни: природа истощена, инфраструктура разрушена. Даже в это время среди разрушений и бесперспективности восстановления Донбасса, два главных героя находят друг друга и между ними вспыхивает любовь. Фильм воспроизводит эти чувства символически, они молча становятся своеобразной надеждой на будущее. В общем, лента поражает своей необычайной чувствительностью, а каждая сцена в ней несет особое глубокое содержание.

Фильм получил значительное количество положительных обзоров от кинокритиков. Первый публичный показ "Атлантиды" состоялся на Венецианский кинофестиваль, где он был награжден в рамках программы "Горизонты". Кроме этого, фильм о Донбассе получил призы на других международных кинофестивалях.

"Атлантида": смотрите трейлер

"Плохие дороги"

Год: 2022

Режиссер: Наталья Ворожбит

Этот фильм является полнометражным дебютом для драматургини и сценаристки Наталки Ворожбит, и он адаптирует ее популярную пьесу с таким же названием. В ленте представлены пять отдельных новелл, рассказывающих о жизни жителей Донбасса, отражая их судьбы и переживания как по одну, так и по другую сторону линии разграничения.

Пять разбитых путей, пять историй, раскрывающих темы любви, ненависти, доверия, измены и нарушения личных границ, на фоне нарушения государственных границ,

– отмечают авторы фильма в описании к трейлеру.

"Плохие дороги": смотрите трейлер

"Клондайк"

Год: 2023

Режиссер: Марина Эр Горбач

Сюжет фильма показывает жизнь семейной пары во время войны. Разные по характеру, мировоззрению, позиции главные персонажи, которых сыграли Оксана Черкасщина и Сергей Шадрин (который, к сожалению, умер в прошлом году – 24 канал) пытаются понять, что происходит и жить несмотря ни на что. Все это происходит на фоне трагедии, произошедшей 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области. В фильме война подбрасывает немало испытаний для Ирки и Толика, ожидающих рождения ребенка. Когда война уже ступила к ним на порог, беременная женщина отказывается покидать родительский дом, зато решительно продолжает жить жизнь. В то время как мужчина – в абсолютной неопределенности, и который не мог обеспечить безопасность жене.

Для того чтобы помочь самой себе, меньше бояться и сопротивляться, я решила сделать фильм, в котором героиня художественным образом окажется в финале сильнее войны,

– сказала Марина Эр Горбач в эфире 24 Канала.

"Клондайк": смотрите трейлер

"Дом из заноз"

Год: 2023

Режиссер: Симон Леренг Вильмонт

Режиссером ленты стал датчанин Симон Леренг Вильмонт. Фильм помогал создавать украинский режиссер и продюсер Азад Сафаров. Это впервые украинский фильм и фильм об Украине номинирован на премию Американской киноакадемии.

"Дом из заноз" рассказывает историю небольшой, но отважной группы социальных работников и неутомимых женщин, действующих вблизи передовой линии на востоке Украины. Они преданно работают в специальном детском доме, обеспечивая детям безопасное место жительства, пока государственные органы и суды решают судьбу каждого ребенка и его семьи.

В течение фильма работники центра не полагаются, чтобы вылечить раненые сердца детей, чьи семьи были разорваны войной, и они пытаются оказать им надежду на лучшее будущее. Особенно важна актуальность этой ленты, поскольку в результате полномасштабной войны Россия оккупировала Лисичанск.

"Дом из заноз": смотрите трейлер