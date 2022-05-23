Лозница выступил против бойкота русской культуры, над которым сейчас активно работает украинское киносообщество. По мнению одиозного режиссера, не стоит "воевать" против языка и культуры, передает 24 канал.

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Бойкот русскоязычной культуры, по его словам, "противоречит европейским принципам культурного плюрализма и свободы выражения". В сети Лозницу назвали коллаборантом и предателем, который "манипулирует юридическим статусом гражданина Украины и продвигает в Европе имперские нарративы Кремля".

Сергей Лозница выступил в Каннах против бойкота русской культуры

Текст обращения Сергея Лозницы опубликован на сайте "Радио Свобода".

В своей речи режиссер отметил, что "требование бойкота русскоязычной культуры, которое является также и достижением, и богатством Украины, является архаическим и деструктивным по своей природе". "Еще и коренным образом противоречит европейским принципам культурного плюрализма и свободы выражения", – подчеркнул он.

Вместо того чтобы поставить русский язык, родной язык для 30 процентов граждан страны, на службу Украине, рассказывая ею правду о страшной войне, "культурные активисты" изнывают от бессмысленного, сизифового труда – уничтожить то, что бессмертно. Создается впечатление, что под "культурой" эти люди подразумевают простую совокупность отдельных произведений – кинофильмов, романов, спектаклей, картин. Но это не так,

– заявил он.



Сергей Лозница в Каннах / Фото "Радио Свобода"

А еще он считает, что против языка и культуры воевать не стоит. Свое мнение Лозница обосновал таким образом: "Как можно отождествлять злодеяния, совершенные нынешним российским режимом (собственно, за последние сто лет в России других режимов, кроме злодейских, и не бывало) с произведениями тех российских авторов, часто изгоев и почти всегда – скорбных пророков в своем несчастливом отечестве, ставших частью мировой культуры, а следовательно – достоянием всего человечества? Как можно в ответ на варварства, совершаемые режимом Путина руками российских вандалов в Украине, требовать разрушить или отменить то, что всегда противостояло варварству? В этом нет ни логики, ни смысла".

Также Сергей Лозница обратился к зрителям на русском языке: "Я обращаюсь сейчас к вам на моем родном языке, на котором я говорил в моем родном городе Киеве с детства. На этом языке говорит большая часть беженцев из восточных областей Украины. На этом же языке героические защитники острова Змеиный объяснили российским агрессорам, куда им следует направляться. Современная Украина – многонациональная и мультикультурная страна".

Кинорежиссер считает, что во время войны художник "должен хранить здравый смысл и защищать культуру".

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Реакция сети на речь Лозницы

Филипп Ильенко , председатель правления Украинской киноакадемии: "Манипулируя юридическим статусом гражданина Украины, Сергей Лозница продвигает в Европе имперские нарративы Кремля. Во все времена и на всех войнах люди, которые занимались подобной деятельностью, назывались коллаборантами, а их деятельность – изменой". Об этой ситуации Ильенко написал в своем фейсбуке.

, председатель правления Украинской киноакадемии: "Манипулируя юридическим статусом гражданина Украины, Сергей Лозница продвигает в Европе имперские нарративы Кремля. Во все времена и на всех войнах люди, которые занимались подобной деятельностью, назывались коллаборантами, а их деятельность – изменой". Об этой ситуации Ильенко написал в своем фейсбуке. Анна Паленчук, режиссер фильма "Герой моего времени" и "Номера": "Сергей, у вас была возможность сказать о 100500 несправедливостях, которые сейчас происходят не только с Украиной, страной вашего рождения, но и в мире, но вы выбрали защиту русской культуры, отличную которой сейчас все поддержат, как нечто противоречащее цивилизационному развитию".

Кроме этого Анна дополнила: "Я понимаю, что вы родились в Советском союзе, где господство русской культуры было нормальным явлением. Я понимаю, что, скорее всего, ваша семья не почувствовала Голодомор, что ваши родственники не бегали карпатскими лесами из ОУН-УПА, что возможно, никого не расстреляли нквдшники, что у вас на генетическом уровне не присутствует отвращение от всего имперского, русского и навязанного из метрополии".

"Я понимаю, что вряд ли я могу найти ваше фото в вышиванке, что возможно вы не можете по-украински говорить больше 2-х минут, что вы полностью русскоязычный человек… Но у меня вопрос: читали ли вы украинскую литературу? Можете ли вы рассказать о чем "Сад Гетсиманский" Ивана Багряного или "Собор" Олеся Гончара? Читали ли вы произведения Ольги Кобылянской или Александра Довженко? То, что вы смотрели его фильмы, я знаю, читали ли вы "Украина в огне"?", – сказала она.

Полный текст Анны Паленчук можно прочитать по ссылке.

Тамила Ташева, представитель президента Украины во временно оккупированном Крыму, написала: "Надо банить все российское, не только у нас, но и в мире. Интересно, этому режиссеру уже начали россияне платить за такие стейтменты или нет?! Вопрос, конечно же, риторический".

Больше реакций в сети:

"Беда в том, что коллаборантам в Украине ничего не угрожает. А должны были действовать законы военного времени";

"А нельзя ли через суд привлечь его к ответственности? В фейсбуке очень неплохо рассуждать, а ведь существуют более действенные рычаги воздействия";

"Скажите, пожалуйста, кто допустил Лозницу в главные святыни нашей новейшей истории? То, что он показал о событиях 2013 года – это просто позорище, вялотекущая статистика без режиссерской позиции. Денег разумеется хорошо заработали, а главное появилась возможность ездить по миру и представлять Украину! Если хоть кто-нибудь своевременно будет реагировать, писать, говорить?!";

"Лишить его гражданства было бы здорово";

"Россия – страна агрессор, бомбит наши музеи и церкви, а пожалеть надо русскую культуру и Лозницу";

"Еще один Аваков – от культуры, который назвал требование бойкотировать русскоязычную культуру архаичной и деструктивной, а ее саму – "также и достижением, и богатством Украины".

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Напомним, ранее Сергея Лозницу исключили из Украинской киноакадемии. Режиссер еще летом прошлого года рассказывал, что украинцы должны нести коллективную ответственность за трагедию Бабьего Яра, поскольку они, находясь в оккупации, знали, что происходит.

Сергей Лозница неоднократно отмечал, что считает себя космополитом. Позиция режиссера не изменилась после начала войны, которую Россия развязала в Украине 24 февраля.