Эта историческая победа стала выдающимся событием, ведь это был первый Оскар, полученный для Украины. Однако важно отметить, что украинские кинематографисты уже неоднократно становились обладателями этой престижной награды. В материале от Кино 24 можно узнать имена тех украинцев, которые ранее получили Оскар.

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Украинцы, которые получили Оскар

Джек Паланс (Владимир Палагнюк)

Джек Паланс, известный голливудский актер, родился в семье украинских эмигрантов Ивана Палагнюка и Анны Грамьяк. Его отец происходил из села Иван-Золотое на Тернопольщине, а мать – из Львова. Несмотря на славу в Голливуде, Джек никогда не забывал свои украинские корни.

В 1992 году Паланс получил желанную статуэтку Оскара за роль в комедии "Городские пижоны". Хотя он в основном прославился благодаря вестернам и экшн-фильмам, его всегда привлекал комедийный жанр. Когда ему наконец выпала такая возможность, актер выложился на полную, что и принесло ему победу.

Во время получения Оскара Джек Паланс с гордостью заявил, что он украинец и его настоящее имя – Владимир Палагнюк. Это событие стало важным моментом как для самого актера, так и для украинского сообщества, подчеркнув его национальные корни на мировой арене.



Джек Паланс в фильме "Городские пижоны" / Кадр из фильма

Евгений Мамут

Евгений Мамут получил особое признание за свою работу в сфере спецэффектов и получил "технический" Оскар в 1988 году за вклад в создание спецэффектов для фильма "Хищник". Он использовал 1200 полосок масок, которые поочередно перекрывали кадры, чтобы создать пришельца, который менял форму, исчезал и появлялся в кадре. Его инновационный подход поразил критиков и сделал значительный вклад в развитие спецэффектов в мировом кинематографе.

Евгений Мамут также работал над такими мировыми блокбастерами, как "Грязные танцы" и легендарная "Матрица", подтверждая свою репутацию одного из самых значительных технологов в этой области.



Евгений Мамут / Фото DOU Day

Варвара Касинская

Варвара Касинская получила признание в 1949 году, получив Оскар за работу над костюмами для фильма "Жанна Д'Арк". Ее вклад в кинематографический мир был огромным и признавался многими.

Касинская также изобрела современную балетную пачку, которая стала символом классического балета. Ее талант и умение работать с капризными характерами выдающихся личностей, таких как Марлен Дитрих, Вивьен Ли и Ингрид Бергман, закрепили ее репутацию как одного из самых значительных костюмеров своего времени.



Варвара Касинская / Фото Википедия

Анатолий Кокуш

С 1974 года Анатолий работал конструктором на киностудии им. Довженко, где внес значительный вклад в развитие кинематографической техники. В 1990 году он основал собственную фирму, что позволило ему продолжить свою деятельность в сфере кинематографических инноваций.

В 2006 году Анатолий получил сразу две технические премии Оскар. Эти награды были вручены за вклад в разработку технологий, не связанных с конкретными фильмами. В частности, он изобрел украинский кран "Каскад", который начал использоваться на съемочных площадках еще в 1982 году. Это инновационное устройство значительно облегчило процесс съемки сложных сцен.



Анатолий Кокуш / Фото из соцсетей

Впервые в Голливуде кран "Каскад" был использован на съемках фильма "Титаник", который также получил Оскар. Этот факт подтвердил важность и влиятельность разработок Анатолия в мировой кинематографии.