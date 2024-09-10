Ця історична перемога стала визначною подією, адже це був перший Оскар, здобутий для України. Однак важливо зазначити, що українські кіномитці уже неодноразово ставали володарями цієї престижної нагороди. У матеріалі від Кіно 24 можна дізнатися імена тих українців, які раніше отримали Оскар.

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Українці, які здобули Оскар

Джек Паланс (Володимир Палагнюк)

Джек Паланс, відомий голлівудський актор, народився у родині українських емігрантів Івана Палагнюка та Ганни Грам’як. Його батько походив із села Іване-Золоте на Тернопільщині, а мати – зі Львова. Попри славу в Голлівуді, Джек ніколи не забував свої українські корені.

У 1992 році Паланс отримав омріяну статуетку Оскара за роль у комедії "Міські піжони". Хоча він здебільшого прославився завдяки вестернам і екшн-фільмам, його завжди приваблював комедійний жанр. Коли йому нарешті випала така нагода, актор виклався на повну, що і принесло йому перемогу.

Під час отримання Оскара Джек Паланс із гордістю заявив, що він українець і його справжнє ім'я – Володимир Палагнюк. Ця подія стала важливим моментом як для самого актора, так і для української спільноти, підкресливши його національні корені на світовій арені.



Джек Паланс у фільмі "Міські піжони" / Кадр із фільму

Євген Мамут

Євген Мамут здобув особливе визнання за свою роботу у сфері спецефектів і отримав "технічний" Оскар у 1988 році за внесок у створення спецефектів для фільму "Хижак". Він використав 1200 смужок масок, які по черзі перекривали кадри, щоб створити прибульця, який змінював форму, зникав і з'являвся в кадрі. Його інноваційний підхід вразив критиків і зробив значний внесок у розвиток спецефектів у світовому кінематографі.

Євген Мамут також працював над такими світовими блокбастерами, як "Брудні танці" і легендарна "Матриця", підтверджуючи свою репутацію одного з найзначніших технологів у цій галузі.



Євген Мамут / Фото DOU Day

Варвара Касинська

Варвара Касинська здобула визнання в 1949 році, отримавши Оскар за роботу над костюмами для фільму "Жанна Д'Арк". Її внесок у кінематографічний світ був величезним і визнавався багатьма.

Касинська також винайшла сучасну балетну пачку, яка стала символом класичного балету. Її талант і вміння працювати з примхливими характерами видатних особистостей, таких як Марлен Дітріх, Вів’єн Лі та Інгрід Бергман, закріпили її репутацію як одного з найзначніших костюмерів свого часу.



Варвара Касинська / Фото Вікіпедія

Анатолій Кокуш

З 1974 року Анатолій працював конструктором на кіностудії ім. Довженка, де зробив значний внесок у розвиток кінематографічної техніки. У 1990 році він заснував власну фірму, що дозволило йому продовжити свою діяльність у сфері кінематографічних інновацій.

У 2006 році Анатолій отримав одразу дві технічні премії Оскар. Ці нагороди були вручені за внесок у розробку технологій, не пов'язаних із конкретними фільмами. Зокрема, він винайшов український кран "Каскад", який почав використовуватися на знімальних майданчиках ще в 1982 році. Цей інноваційний пристрій значно полегшив процес фільмування складних сцен.



Анатолій Кокуш / Фото з соцмереж

Вперше у Голлівуді кран "Каскад" був використаний на знімання фільму "Титанік", який також здобув Оскар. Цей факт підтвердив важливість і впливовість розробок Анатолія у світовій кінематографії.