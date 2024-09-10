Не только Мстислав Чернов: 4 украинца, которые также получили Оскар

Все украинцы помнят триумфальную победу на церемонии Оскара-2024. Тогда лента Мстислава Чернова победила в номинации "Лучший документальный фильм".

Эта историческая победа стала выдающимся событием, ведь это был первый Оскар, полученный для Украины. Однако важно отметить, что украинские кинематографисты уже неоднократно становились обладателями этой престижной награды. В материале от Кино 24 можно узнать имена тех украинцев, которые ранее получили Оскар.

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Украинцы, которые получили Оскар

Джек Паланс (Владимир Палагнюк)

Джек Паланс, известный голливудский актер, родился в семье украинских эмигрантов Ивана Палагнюка и Анны Грамьяк. Его отец происходил из села Иван-Золотое на Тернопольщине, а мать – из Львова. Несмотря на славу в Голливуде, Джек никогда не забывал свои украинские корни.

В 1992 году Паланс получил желанную статуэтку Оскара за роль в комедии "Городские пижоны". Хотя он в основном прославился благодаря вестернам и экшн-фильмам, его всегда привлекал комедийный жанр. Когда ему наконец выпала такая возможность, актер выложился на полную, что и принесло ему победу.

Во время получения Оскара Джек Паланс с гордостью заявил, что он украинец и его настоящее имя – Владимир Палагнюк. Это событие стало важным моментом как для самого актера, так и для украинского сообщества, подчеркнув его национальные корни на мировой арене.



Джек Паланс в фильме "Городские пижоны" / Кадр из фильма

Евгений Мамут

Евгений Мамут получил особое признание за свою работу в сфере спецэффектов и получил "технический" Оскар в 1988 году за вклад в создание спецэффектов для фильма "Хищник". Он использовал 1200 полосок масок, которые поочередно перекрывали кадры, чтобы создать пришельца, который менял форму, исчезал и появлялся в кадре. Его инновационный подход поразил критиков и сделал значительный вклад в развитие спецэффектов в мировом кинематографе.

Евгений Мамут также работал над такими мировыми блокбастерами, как "Грязные танцы" и легендарная "Матрица", подтверждая свою репутацию одного из самых значительных технологов в этой области.



Евгений Мамут / Фото DOU Day

Варвара Касинская

Варвара Касинская получила признание в 1949 году, получив Оскар за работу над костюмами для фильма "Жанна Д'Арк". Ее вклад в кинематографический мир был огромным и признавался многими.

Касинская также изобрела современную балетную пачку, которая стала символом классического балета. Ее талант и умение работать с капризными характерами выдающихся личностей, таких как Марлен Дитрих, Вивьен Ли и Ингрид Бергман, закрепили ее репутацию как одного из самых значительных костюмеров своего времени.



Варвара Касинская / Фото Википедия

Анатолий Кокуш

С 1974 года Анатолий работал конструктором на киностудии им. Довженко, где внес значительный вклад в развитие кинематографической техники. В 1990 году он основал собственную фирму, что позволило ему продолжить свою деятельность в сфере кинематографических инноваций.

В 2006 году Анатолий получил сразу две технические премии Оскар. Эти награды были вручены за вклад в разработку технологий, не связанных с конкретными фильмами. В частности, он изобрел украинский кран "Каскад", который начал использоваться на съемочных площадках еще в 1982 году. Это инновационное устройство значительно облегчило процесс съемки сложных сцен.



Анатолий Кокуш / Фото из соцсетей

Впервые в Голливуде кран "Каскад" был использован на съемках фильма "Титаник", который также получил Оскар. Этот факт подтвердил важность и влиятельность разработок Анатолия в мировой кинематографии.