В Украине снимают первый фильм после 24 февраля: главная героиня спасает мальчика из Бучи

После полномасштабного вторжения россиян в Украину еще не снимали фильмов. Однако команда проекта "День, когда я встретил Спайдермена" нашла ресурсы, возможности и занялась производством художественной ленты.

Mamas Production начала производство в начале мая, а съемки продолжаются до сих пор – во Львове, Киеве и некоторых других городах Украины. "День, когда я встретил Спайдермена" – совместный проект Объединения Украинских Продюсеров (ОУП) и AMO Pictures. Об этом сообщили 24 каналу в Организации Украинских Продюсеров (ОУП).

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В Украине продолжаются съемки фильма "День, когда я встретил Спайдермена"

Отметим, что это первые съемки полнометражного фильма на территории Украины с начала полномасштабной российской агрессии. Лента повествует об истории волонтера, который открывает в себе сверхъестественные способности и спасает будущее мальчика из Бучи.

Кто знает историю школьника Питера Паркера, который стал Спайдерменом. Кто-то слышал о миллиардере Брюсе Уэйне, который надел костюм Бэтмена. Мы расскажем историю волонтерки Кати, которая почувствовала в себе суперсилу,

– говорит автор идеи и копродюсер фильма Антон Скрипец.

Как сообщила соучредительница ОУП и Mamas Production, Алла Липовецкая, "первыми в Украине взяться за игровое кино, в условиях войны, стало настоящим вызовом для ОУП, которая была нацелена на съемки документального кино в первую очередь!".

"Когда Антон пришел с этой жесткой, но вместе с тем очень лирической историей, мне показалось безумием начать съемки художественного фильма. Но с каждым днем обсуждение необычного формата фильма, с каждым днем написания сценария, уверенности становилось все больше. А когда проектом заинтересовались Pictures стало очевидным, что проект уже на этапе сценария не оставляет равнодушным. Вариантов не осталось – только запуск!", – продолжила она.

Это группа из семи украинских продюсеров, созданная в марте 2022 года. ОУП снимает документальное и игровое кино о причинах, течениях и последствиях полномасштабной агрессии России против Украины в 2022 году. Сейчас в производстве ОУП шесть документальных фильмов и одна картина.

Операционный директор AMO Pictures Анатолий Дудинский прокомментировал участие компании в фильме. По его словам, им понравился сценарий, режиссер и профессионалы, готовые собраться и делать качественные вещи в нашей стране.

"Фильм имеет очень нестандартный формат и, ко всему прочему, это первый художественный фильм о широкомасштабной войне 2022 года. А мы как компания креативного сектора верим, что наша нация должна изображать свои проблемы не только через документальную призму, но и через переживания и эмоции. , которые позволяет прочувствовать инструментарий художественного кино", – дополнил он.

Это компания, занимающаяся производством видеоконтента – от коротких анимационных фильмов до больших съемочных форматов, которые просматривают более 750 миллионов человек со всего мира.

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"Нам хотелось, чтобы фильм отозвался каждому"

Что интересно, для своей истории авторы избрали уникальный формат. Они отмечают, что в Украине такого еще не было и обещают нестандартные решения не только украинскому, но и мировому кинематографу.

Еще на этапе сценария вместе с Антоном мы много обсуждали нюансы формата, в котором решили рассказать нашу историю. Нам хотелось, чтобы фильм откликнулся каждому, поэтому будем говорить со зрителем на понятном ему языке. Артхаусные приемы выразительности отбросили подальше!,

– комментирует режиссер фильма Ева Стрельникова.

Главные роли в ленте сыграли:

Елизавета Зайцева;

Александр Рудинский;

Олеся Жураковская;

Екатерина Кистень и другие.

Премьера фильма в Украине должна состояться осенью 2022 года. Кроме кинотеатров "День, когда я встретил Спайдермена" покажут на стриминговых платформах, фестивалях и телеканалах.

"День, когда я встретил Спайдермена" 2022: иллюстрации