Недавно стало известно о гибели звезды сериала "Обещание Богу" Юрия Фелипенко. В материале Кино 24 мы собрали список украинских актеров, которые отдали свою жизнь ради счастливого будущего Украины.

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Кто из украинских актеров погиб на фронте

Ежедневно Украина страдает от рук российских оккупантов, которые уничтожают человеческие судьбы и нашу страну. Вчера украинцы многочисленно пришли на прощание с актером и военным Юрием Фелипенко, который погиб на фронте.

Церемония прошла в Театре на Подоле и Михайловском соборе. Ужасную весть о смерти Юрия сообщила его жена – Екатерина Мотрич.

Известно, что Юрий присоединился к ВСУ весной 2024 года. Он пополнил батальон "Ахиллес" 92-й ОШБр (ныне – 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес").

Россия уничтожила жизнь молодого актера, а также многих других его коллег. Среди них:

Алексей Хильский

Евгений Светличный

Яков Ткаченко

Богдан Колесник

Филипп Виннер

Максим Нелипа

Евгений Шумилов

Василий Кухарский

Андрей Павленко

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким актеров, которые отдали свою жизнь за Украину. Вечная и светлая память.