Недавно стало известно о гибели звезды сериала "Обещание Богу" Юрия Фелипенко. В материале Кино 24 мы собрали список украинских актеров, которые отдали свою жизнь ради счастливого будущего Украины.
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Кто из украинских актеров погиб на фронте
Ежедневно Украина страдает от рук российских оккупантов, которые уничтожают человеческие судьбы и нашу страну. Вчера украинцы многочисленно пришли на прощание с актером и военным Юрием Фелипенко, который погиб на фронте.
Церемония прошла в Театре на Подоле и Михайловском соборе. Ужасную весть о смерти Юрия сообщила его жена – Екатерина Мотрич.
Известно, что Юрий присоединился к ВСУ весной 2024 года. Он пополнил батальон "Ахиллес" 92-й ОШБр (ныне – 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес").
Россия уничтожила жизнь молодого актера, а также многих других его коллег. Среди них:
- Алексей Хильский
- Евгений Светличный
- Яков Ткаченко
- Богдан Колесник
- Филипп Виннер
- Максим Нелипа
- Евгений Шумилов
- Василий Кухарский
- Андрей Павленко
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким актеров, которые отдали свою жизнь за Украину. Вечная и светлая память.