Нещодавно стало відомо про загибель зірки серіалу "Обіцянка Богу" Юрія Феліпенка. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали список українських акторів, які віддали своє життя заради щасливого майбутнього України.

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Хто з українських акторів загинув на фронті

Щодня Україна потерпає від рук російських окупантів, які знищують людські долі та нашу країну. Вчора українці численно прийшли на прощання з актором та військовим Юрієм Феліпенком, який загинув на фронті.

Церемонія пройшла у Театрі на Подолі та Михайлівському соборі. Жахливу звістку про смерть Юрія повідомила його дружина – Катерина Мотрич.

Відомо, що Юрій доєднався до ЗСУ навесні 2024 року. Він поповнив батальйон "Ахіллес" 92-ї ОШБр (нині – 429-й окремий полк безпілотних систем "Ахіллес").

Росія знищила життя молодого актора, а також багатьох інших його колег. Серед них:

Олексій Хільський

Євген Світличний

Яків Ткаченко

Богдан Колесник

Філіп Віннер

Максим Неліпа

Євген Шумілов

Василь Кухарський

Андрій Павленко

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким акторів, які віддали своє життя за Україну. Вічна і світла пам'ять.