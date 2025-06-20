Нещодавно стало відомо про загибель зірки серіалу "Обіцянка Богу" Юрія Феліпенка. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали список українських акторів, які віддали своє життя заради щасливого майбутнього України.
Дивіться також Скандальний фільм, який завірусився у мережі: хто з акторів зіграв у стрічці "Раша гудбай"
Хто з українських акторів загинув на фронті
Щодня Україна потерпає від рук російських окупантів, які знищують людські долі та нашу країну. Вчора українці численно прийшли на прощання з актором та військовим Юрієм Феліпенком, який загинув на фронті.
Церемонія пройшла у Театрі на Подолі та Михайлівському соборі. Жахливу звістку про смерть Юрія повідомила його дружина – Катерина Мотрич.
Відомо, що Юрій доєднався до ЗСУ навесні 2024 року. Він поповнив батальйон "Ахіллес" 92-ї ОШБр (нині – 429-й окремий полк безпілотних систем "Ахіллес").
Росія знищила життя молодого актора, а також багатьох інших його колег. Серед них:
- Олексій Хільський
- Євген Світличний
- Яків Ткаченко
- Богдан Колесник
- Філіп Віннер
- Максим Неліпа
- Євген Шумілов
- Василь Кухарський
- Андрій Павленко
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким акторів, які віддали своє життя за Україну. Вічна і світла пам'ять.