Нещодавно стало відомо про загибель зірки серіалу "Обіцянка Богу" Юрія Феліпенка. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали список українських акторів, які віддали своє життя заради щасливого майбутнього України.

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Хто з українських акторів загинув на фронті

Щодня Україна потерпає від рук російських окупантів, які знищують людські долі та нашу країну. Вчора українці численно прийшли на прощання з актором та військовим Юрієм Феліпенком, який загинув на фронті.

Церемонія пройшла у Театрі на Подолі та Михайлівському соборі. Жахливу звістку про смерть Юрія повідомила його дружина – Катерина Мотрич.

Відомо, що Юрій доєднався до ЗСУ навесні 2024 року. Він поповнив батальйон "Ахіллес" 92-ї ОШБр (нині – 429-й окремий полк безпілотних систем "Ахіллес").

Росія знищила життя молодого актора, а також багатьох інших його колег. Серед них:

  • Олексій Хільський
  • Євген Світличний
  • Яків Ткаченко
  • Богдан Колесник
  • Філіп Віннер
  • Максим Неліпа
  • Євген Шумілов
  • Василь Кухарський
  • Андрій Павленко

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким акторів, які віддали своє життя за Україну. Вічна і світла пам'ять.