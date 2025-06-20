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20 июня, 15:33
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Вернулись на щите: 10 известных украинских актеров, жизни которых унесла война

Ольга Панькив
Основні тези
  • Известный украинский актер Юрий Фелипенко погиб на фронте, присоединившись к ВСУ весной 2024 года, служил в батальоне "Ахиллес".
  • Среди погибших от российской агрессии также актеры: Алексей Хильский, Евгений Светличный, Яков Ткаченко, Богдан Колесник, Филипп Виннер, Максим Нелипа, Евгений Шумилов, Василий Кухарский, Андрей Павленко.

Украина ежедневно продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей из-за российской агрессии. Среди них – популярные украинские актеры.

Недавно стало известно о гибели звезды сериала "Обещание Богу" Юрия Фелипенко. В материале Кино 24 мы собрали список украинских актеров, которые отдали свою жизнь ради счастливого будущего Украины.

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Кто из украинских актеров погиб на фронте

Ежедневно Украина страдает от рук российских оккупантов, которые уничтожают человеческие судьбы и нашу страну. Вчера украинцы многочисленно пришли на прощание с актером и военным Юрием Фелипенко, который погиб на фронте.

Церемония прошла в Театре на Подоле и Михайловском соборе. Ужасную весть о смерти Юрия сообщила его жена – Екатерина Мотрич.

Известно, что Юрий присоединился к ВСУ весной 2024 года. Он пополнил батальон "Ахиллес" 92-й ОШБр (ныне – 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес").

Россия уничтожила жизнь молодого актера, а также многих других его коллег. Среди них:

  • Алексей Хильский
  • Евгений Светличный
  • Яков Ткаченко
  • Богдан Колесник
  • Филипп Виннер
  • Максим Нелипа
  • Евгений Шумилов
  • Василий Кухарский
  • Андрей Павленко

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким актеров, которые отдали свою жизнь за Украину. Вечная и светлая память.