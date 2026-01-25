5 украинских актеров, которые сейчас служат в армии
- Владимир Ращук, Дмитрий Сова, Даниил Мирешкин, Гарик Бирча и Игорь Ласточкин служат в армии.
- Они занимают разные позиции в Силах обороны Украины, совмещая военную службу с актерской деятельностью.
После начала полномасштабного вторжения России против Украины немало известных людей присоединились к армии. Они отодвинули карьеру на задний план, чтобы выполнить свой долг перед государством.
Стали на защиту Украины и актеры. Кто сейчас служит, читайте в материале 24 Канала.
Тоже интересно Кто сыграл в сериале "Тихая Нава", который покорил украинцев
Какие украинские актеры сейчас служат?
Владимир Ращук
Одни из самых популярных проектов с участием Владимира Ращука – сериал "Пограничники" и фильм "Каховский объект". После начала полномасштабного вторжения он добровольно ушел на войну. Военный служит в батальоне "Свобода" в составе бригады быстрого реагирования на Нацгвардии "Рубеж".
Дмитрий Сова
Дмитрий Сова пополнил ряды Вооруженных Сил Украины в начале российского полномасштабного вторжения. Сейчас актер служит в первом центре рекрутинга Сухопутных войск. Мужчина совмещает военную деятельность с актерской, в частности снялся в сериале "Пограничники", в фильмах "Песики", "Поезд к Рождеству", "Стражи Рождества".
Даниил Мирешкин
Когда началась большая война, Даниил Мирешкин занялся волонтерством. Также он помогал иностранным журналистам освещать российскую агрессию против Украины. Впоследствии мужчина присоединился к полку "Азов".
Гарик Бирча
Звезда популярного комедийного сериала "Виталька" Гарик Бирча стал на защиту Украины в первые дни полномасштабного вторжения. Актер имеет звание главного сержанта и служит в 210-м отдельном штурмовом полку.
Игорь Ласточкин
Звезда "Лиги Смеха" Игорь Ласточкин сначала волонтерил, а затем решил присоединиться к Силам обороны Украины. Он проходит службу в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".