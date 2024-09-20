В этом материале Кино 24 рассказываем об украинских актерах, которые сыграли роли в популярных сериалах для Netflix. Эти актеры не только демонстрируют свой талант, но и поднимают украинскую культуру на новый уровень, привлекая внимание зрителей со всего мира.

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Украинские актеры, которые сыграли для Netflix

Мишель Андраде

Мишель Андраде присоединилась к актерскому составу шестого сезона знаменитого сериала "Корона", где исполнила роль горничной на роскошной яхте египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда. Ее персонаж появляется во втором эпизоде, во время отдыха сына Аль-Файеда, Доди, и принцессы Дианы.

В сцене Мохаммед звонит героине Мишель, чтобы выяснить, действительно ли между его сыном и принцессой существуют интимные отношения. Этот разговор подчеркивает напряжение и тревогу отца, который хочет защитить своего сына от возможных рисков, связанных с этой связью.

Александр Рудинский

Украинский актер Александр Рудинский стал частью нового сериала от Netflix под названием "Декамерон". Он получил эту роль, став единственным восточноевропейским артистом в актерском составе, что подчеркивает его уникальность и талант.

В сериале Александр исполнил роль одноглазого бандита с большим шрамом на лице. Этот персонаж имеет яркую и выразительную внешность, которая добавляет характера и интенсивности к образу. Шрам на его лице становится символом не только физических травм, но и сложной судьбы героя, что привлекает внимание зрителей и создает интересные сюжетные повороты.

Елизавета Цилык

Украинская актриса Елизавета Цилык приняла участие в съемках сериала от Netflix под названием "Один день". В этом проекте она воплотила роль работницы кофейни.

О своем участии в таком важном проекте для актерской карьеры Елизавета поделилась в инстаграме, подчеркивая, насколько значимым является этот опыт для нее как артистки.

Она выразила благодарность за возможность работать в международном контексте и встречаться с новыми людьми, которые вдохновляют и поддерживают ее творчество.

Интересно, что участие Цилык в этом сериале произошло благодаря поддержке Ольги Любаровой, которая организовала кастинг-ивент для украинских актеров в Лондоне.