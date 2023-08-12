По случаю праздника, актеры сериала "Связь" Александр Рудинский, Дмитрий Вивчарюк и Александр Сугак вспомнили курьезные истории из студенческой жизни. А вы помните свои?

Не упустите "Чего хотят мужчины" и "Ведьмак": 10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix на сегодня

Александр Рудинский, актер сериалов "Голова" и "Связь"

Александр Рудинский отметил 24 Каналу, что общается почти со всеми своими одногруппниками. "У нас даже сохранилась беседа в одном из мессенджеров под названием "Легендарный курс". Я очень всех люблю и действительно считаю нас лучшим курсом. Это мастерская Дмитрия Михайловича Богомазова в университете Карпенко-Карого", – рассказывает Саша Рудинский.

Многие сокурсники Рудинского играют с ним в театре Франко. С тремя – с Анастасией Пустовит, Олегом Гоцуляком, Александром Бегмой – он играл в сериале "Первые ласточки" на Новом канале. "А еще мы с женой тоже однокурсники. Четыре года просто дружили, и только в конце четвертого курса, после дипломного представления начали встречаться. И теперь мы – семья. Прикольно, что мы двое рыжие, поэтому наш сын тоже рыжий. И наша фамилия "Рудинские! Что может быть интереснее? Кстати, наш кум – мой близкий друг еще из студенчества. Также очень горжусь однокурсниками, которые сейчас защищают нашу страну на передовой. Каждый день с ними на связи. Очень люблю их!", – вспомнил он.

Александр Рудинский / Новый канал

Дмитрий Вивчарюк, актер сериала "Связь"

Дмитрий Вивчарюк старается поддерживать связь с большинством сокурсников. Один из них даже был у него тамадой на свадьбе. "Имею щемящее воспоминание. При поступлении в университет я сдал творческие экзамены хорошо, а вот результаты ВНО были не очень. Пошел на контракт. Первые полгода помог оплатить папа, еще и я зарабатывал, работая ночью. А на второй у нас просто не осталось денег. И сокурсники, не сказав ни слова, скинулись и оплатили половину следующего семестра! Я узнал об этом уже в бухгалтерии универа, и это настолько поразило меня! Предлагал им деньги, но они отказались", – с теплотой вспомнил Дмитрий.

"Я безгранично благодарен им и по сей день, – делится Дмитрий Вивчарюк. – А еще у меня есть множество смешных историй из студенческих времен. Расскажу одну, связанную со вторым курсом в универе".

Шла репетиция, на которой сидели художественный руководитель и вся труппа. У нас был такой напряженный момент, и вдруг кто-то засмеялся. Худуправляющий как закричал: "Цирка не будет!". В эту же секунду в соседней аудитории раздался цирковой марш (смеется). Там студенты первого курса как раз репетировали этюды по цирку,

– вспомнил он.

Дмитрий Овчарюк / Новый канал

Интересно Более 18 тысяч серий за 72 года: что известно о самом длинном сериале в мире "Договказный свет"

Александр Сугак, актер сериала "Связь"

До полномасштабной войны Александр Сугак с большинством сокурсников работал в одном театре. Потому они постоянно встречались. "И даже после получения диплома не было ощущения, будто универ закончился (смеется). Сейчас, конечно, мы приостановили театральную деятельность. Однако все равно продолжаем встречаться с коллегами-одногруппниками", – сказал Александр.

"А вот моя дружба с одногруппницей Дарьей Якушевой переросла в кумовство: она крестила мою дочь, – отмечает Александр Сугак. – Учеба в университете – это сплошная яркая история. К примеру, после четвертого курса мы решили сделать ремонт в аудитории, привести ее в порядок. Даже есть фотодоказательство! (смеется). На том кадре можно увидеть, как я в "семейных" трусах красил что-нибудь, еще и в таком виде прогуливался по университету. Поэтому по нам было видно, что уже выпускники (смеется)".

Александр Сугак / Новый канал