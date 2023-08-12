З нагоди свята актори серіалу "Зв'язок" Олександр Рудинський, Дмитро Вівчарюк і Олександр Сугак пригадали курйозні історії зі студентського життя. А ви пам'ятаєте свої?

Не пропустіть "Чого хочуть чоловіки" і "Відьмак": 10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix на сьогодні

Олександр Рудинський, актор серіалів "Голова" та "Зв'язок"

Олександр Рудинський зазначив 24 Каналу, що спілкується майже з усіма своїми одногрупниками. "У нас навіть збереглась бесіда в одному з месенджерів під назвою "Легендарний курс". Я дуже всіх люблю і дійсно вважаю нас найкращим курсом. Це майстерня Дмитра Михайловича Богомазова в університеті Карпенка-Карого, – розповідає Сашко Рудинський.

Багато з однокурсників Рудинського грають з ним у театрі Франка. З трьома – з Анастасією Пустовіт, Олегом Гоцуляком, Олександром Бегмою – він грав у серіалі "Перші ластівки" на Новому каналі. "А ще ми з дружиною також однокурсники. Чотири роки просто дружили, і лише наприкінці четвертого курсу, після дипломної вистави почали зустрічатись. І тепер ми – сім'я. Прикольно, що ми двоє руді, тож наш син теж рудий. І наше прізвище – Рудинські! Що може бути цікавішим? До речі, наш кум – мій близький друг ще зі студентства. Також дуже пишаюсь однокурсниками, які зараз захищають нашу країну на передовій. Щодня з ними на зв'язку. Дуже люблю їх!", – пригадав він.

Олександр Рудинський / Новий канал

Дмитро Вівчарюк, актор серіалу "Зв'язок"

Дмитро Вівчарюк старається підтримувати зв'язок з більшістю однокурсників. Один з них навіть був у нього тамадою на весіллі. "Маю щемливий спогад. Під час вступу до університету я склав творчі екзамени добре, а от результати ЗНО були не дуже. Пішов на контракт. Перші пів року допоміг сплатити тато, ще і я заробляв, працюючи вночі. А на другий в нас просто не лишилося грошей. І однокурсники, не сказавши ні слова, скинулися й оплатили половину наступного семестру! Я дізнався про це вже в бухгалтерії універу, і це настільки вразило мене! Пропонував їм гроші, та вони відмовилися", – з теплотою згадав Дмитро.

"Я безмежно вдячний їм і по сьогодні, – ділиться Дмитро Вівчарюк. – А ще в мене є безліч смішних історій зі студентських часів. Розповім одну, пов'язану з другим курсом в універі".

Йшла репетиція, на якій сиділи художній керівник і вся трупа. В нас був такий напружений момент, і раптом хтось засміявся. Худкерівник як закричав: "Цирку не буде!". У цю ж секунду в сусідній аудиторії пролунав цирковий марш (сміється). Там студенти першого курсу якраз репетирували етюди з цирку,

– пригадав він.

Дмитро Вівчарюк / Новий канал

Цікаво Понад 18 тисяч серій за 72 роки: що відомо про найдовший серіал у світі "Дороговказне світло"

Олександр Сугак, актор серіалу "Зв'язок"

До повномасштабної війни Олександр Сугак з більшістю однокурсників працював в одному театрі. Тому вони постійно зустрічалися. "І навіть після отримання диплома не було відчуття, ніби універ закінчився (сміється). Зараз, звичайно, ми трохи призупинили театральну діяльність. Однак все одно продовжуємо зустрічатися з колегами-одногрупниками", – сказав Олександр.

"А от моя дружба з одногрупницею Дариною Якушевою переросла в кумівство: вона хрестила мою донечку, – зазначає Олександр Сугак. – Навчання в університеті – це суцільна яскрава історія. Приміром, після четвертого курсу ми вирішили зробити ремонт в аудиторії, привести її до ладу. Навіть маю фотодоказ! (сміється). На тому кадрі можна побачити, як я в "сімейних" трусах фарбував щось, ще й в такому вигляді прогулювався університетом. Тому по нас було видно, що вже випускники (сміється)".

Олександр Сугак / Новий канал