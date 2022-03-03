Телеграм "Павлуша и Ява" создали 28 февраля, сообщает 24 канал. Там можно слушать сказки, загружать их и включать офлайн.

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Украинские актеры записали аудиосказки для детей, находящихся в укрытиях

Канал был создан специально для семей, находящихся в бомбоубежищах и не имеющих доступа к интернету. В телеграме уже несколько десятков сказок, их авторы загружают ежедневно.

Если хотя бы один ребенок во время артобстрела сможет вместо звуков войны слушать в наушниках украинскую сказку, это уже хорошо,

– сказали авторы телеграм-канала.

Как сообщили разработчики канала, в бомбоубежищах интернет преимущественно ужасен и заряд на телефоне нужно беречь, так что ни мультики, ни мобильные игры для детей – не вариант, а отвлекать их внимание нужно. "Не всегда у взрослых есть возможность читать вслух или играть с малышами в бункере, так что если эти сказки помогут хоть на пол часа, это уже хорошо", – сказали они.

По словам авторов, в телеграме удобно загрузить аудиодорожку, потому что размер файла мал. Еще преимуществом является то, что слушать можно с заблокированным экраном, поэтому батарея "не будет умирать".

Украинские актеры театра и кино, читающие сказки:

Пётр Нинёвский ;

Татьяна Лозина;

Юрий Кулинич;

Юлия Голенко;

Виктория Левченко и другие.

Стоит отметить, что, кроме сказок, на канале можно послушать и колыбельные: "Котику-воркотику", " Ой люлі, люлі налетіли гулі ", "Сонко-Дрімко" и другие.

Утро, маленькие украинцы! Хотя нет, маленьких украинцев нет, вы все Великие и Сильные! Надеюсь, вы смогли хоть чуть-чуть поспать сегодня и вам приснился день, когда мы победим. Это будет совсем скоро! А пока – слушайте новые сказки и будьте мне здоровы!

– обращаются к деткам авторы телеграма "Павлуша и Ява".