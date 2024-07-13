Редакция Кино 24 расскажет об украинских актрисах, которые ждут своих мужей с войны. Они являются их едва ли не самой большой опорой и поддержкой, эти женщины одновременно продолжают работать и воспитывать детей.

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Наталка Денисенко

В первые дни полномасштабного вторжения муж Наталки Денисенко Андрей Фединчик присоединился к Вооруженным Силам Украины. Недавно актриса рассказала, что любимый занимает такую должность, которая позволяет им видеться. Однако быть на расстоянии супруги могут и несколько месяцев. Несмотря на это, Андрей и Наталья поддерживают романтику.

Дарья Легейда

Муж Дарьи Легейды Дмитрий Сова также служит в рядах Вооруженных Сил Украины. Интересно, что находится в одной бригаде вместе с отцом актрисы, но они имеют разные должности. В этом году женщина рассказала, что война изменила Дмитрия. Исчезла его жизнерадостность. Дарья, кроме того, отметила, что хотелось бы чаще видеться с любимым.

Светлана Гордиенко

Любимого Светланы Гордиенко Максима Девизорова зрители больше всего запомнили из сериала "Первые ласточки" и фильма "Мирный 21". Защищать Украину актер пошел, как только началось полномасштабное вторжение. Окончательное решение принял, когда погиб его друг Паша Ли. Произошло это в начале марта в Ирпене. Заметим, что Светлана и Максим поженились уже во время большой войны в Днепре, когда актер взял отпуск.

Анастасия Карпенко

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Анастасия Карпенко вместе с дочкой выехала за границу, а ее муж Максим вступил в Вооруженные Силы Украины. Актриса рассказывала, что тогда в отношениях были определенные трудности, однако влюбленным удалось сохранить семью и продолжать быть рядом хотя бы эмоционально.

Спасибо всем украинским защитникам и защитницам, которые каждый день мужественно борются на фронте с российскими захватчиками. Продолжаем поддерживать наших воинов, помогать и делать все для победы!