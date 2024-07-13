Редакція Кіно 24 розповість про українських акторок, які чекають своїх чоловіків з війни. Вони є їхньою чи ненайбільшою опорою та підтримкою, ці жінки водночас продовжують працювати та виховувати дітей.

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Наталка Денисенко

У перші дні повномасштабного вторгнення чоловік Наталки Денисенко Андрій Федінчик приєднався до Збройних Сил України. Нещодавно акторка розповіла, що коханий обіймає таку посаду, яка дозволяє їм бачитися. Однак бути на відстані подружжя може й декілька місяців. Попри це, Андрій та Наталка підтримують романтику.

Дар'я Легейда

Чоловік Дар'ї Легейди Дмитро Сова також служить у лавах Збройних Сил України. Цікаво, що перебуває в одній бригаді разом з батьком акторки, але вони мають різні посади. Цього року жінка розповіла, що війна змінила Дмитра. Зникла його життєрадісність. Дар'я, крім того, зазначила, що хотілося б частіше бачитися з коханим.

Світлана Гордієнко

Коханого Світлани Гордієнко Максима Девізорова глядачі чи ненайбільше запам'ятали з серіалу "Перші ластівки" та фільму "Мирний 21". Захищати Україну актор пішов, як тільки розпочалося повномасштабне вторгнення. Остаточне рішення прийняв, коли загинув його друг Паша Лі. Сталося це на початку березня в Ірпені. Зауважимо, що Світлана та Максим одружилися вже під час великої війни у Дніпрі, коли актор взяв відпустку.

Анастасія Карпенко

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Анастасія Карпенко разом з донькою виїхала за кордон, а її чоловік Максим вступив до Збройних Сил України. Акторка розповідала, що тоді у стосунках були певні труднощі, однак закоханим вдалося зберегти сім'ю та продовжувати бути поруч хоча б емоційно.

Дякуємо усім українським захисникам та захисницям, які кожного дня мужньо борються на фронті з російськими загарбниками. Продовжуємо підтримувати наших воїнів, допомагати та робити все задля перемоги!