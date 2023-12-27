Узнайте, кто попал в список и почему украинские красавицы, несмотря на невероятную красоту, до сих пор остаются одинокими в личной жизни.

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Украинские актрисы, не имеющие пары

Ксения Мишина

Одна из самых красивых актрис Украины, несмотря на свою невероятную внешность и профессионализм, до сих пор остается одинокой. Ксения воспитывает своего сына Платона. Недавно она даже заявила о том, что гордится тем, как ей удается быть матерью-одиночкой, поскольку Мишин хорошо справляется со своими обязанностями.

Отец Платона объявлялся в начале войны в Украине, он наконец познакомился со своим сыном. Однако общение не было длительным и мужчина не имеет никаких прав на своего ребенка.

Ксения Мишина принимала участие в известном шоу "Холостячка", где стала первой женщиной, за сердце которой боролись десятки мужчин. Там она обрела свою любовь, Александра Эллерта. Впрочем, отношения не имели счастливого конца, и Ксения снова осталась без пары.

Антонина Хижняк

Украинская актриса Антонина Хижняк, известная своей ролью в сериале "Поймать Кайдаша", недавно сообщила о разрыве отношений со своим коллегой Александром Боднарем. Эта пара держалась вместе в течение 3,5 лет. Хижняк признает, что их отношения стали объектом кризиса, поскольку они "двигались разными темпами". Это стало решающим фактором в разводе.

Звезда рассказала, что иногда хочет пообщаться с бывшим мужчиной из-за привязанности, но понимает, что сейчас это не будет правильным шагом.

Таким образом, Антонина остается одинокой и не стремится вступать в новые отношения, сосредотачиваясь на карьере и воспитании своего сыночка.

Анастасия Оруджева

Анастасия ни разу не была замужем и не имеет детей. В приоритете для актрисы сейчас – карьера. Хотя от личной жизни он не отказывается. Звезда юмористических шоу с юмором относится к тому, что пока нет мужчины.

К примеру, в 2022 году девушка приглашала на свидание мужчин, таких как Николай Поворознюк, Виталий Ким и Валерий Залужный. Естественно, Настя делала это в шутливой форме.