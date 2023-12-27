Дізнайтесь, хто потрапив до списку та чому українські красуні, попри неймовірну вроду та харизму, досі залишаються самотніми в особистому житті.

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Українські акторки, які не мають пари

Ксенія Мішина

Одна з найкрасивіших акторок України, попри свою неймовірну зовнішність та професіоналізм, досі залишається самотньою. Ксенія виховує свого сина Платона. Нещодавно вона навіть заявила про те, що пишається тим, як їй вдається бути матір'ю-одиначкою, оскільки Мішина добре справляється зі своїми обов'язками.

Батько Платона об'являвся на початку великої війни в Україні, він нарешті познайомився зі своїм сином. Однак, спілкування не було тривалим і чоловік не має жодних прав на свою дитину.

Ксенія Мішина брала участь у відомому шоу "Холостячка", де стала першою жінкою, за серце якої боролись десятки чоловіків. Там вона знайшла своє кохання, Олександра Еллерта. Утім, стосунки не мали щасливого кінця і Ксенія знову залишилась без пари.

Антоніна Хижняк

Українська акторка Антоніна Хижняк, відома своєю роллю у серіалі "Спіймати Кайдаша", недавно повідомила про розрив відносин зі своїм колегою Олександром Боднарем. Ця пара трималася разом протягом 3,5 років. Хижняк визнає, що їхні стосунки стали об'єктом кризи, оскільки вони "рухалися різними темпами". Це стало вирішальним фактором у розлученні.

Зірка розповіла, що інколи хоче поспілкуватися з колишнім чоловіком через прив'язаність, але розуміє, що це зараз не буде правильним кроком.

Таким чином, наразі Антоніна залишається самотньою і не прагне вступати в нові стосунки, зосереджуючись на кар'єрі та вихованні свого синочка.

Анастасія Оруджова

Анастасія жодного разу не була заміжня та не має дітей. У пріоритеті для акторки зараз – кар'єра. Хоча від особистого життя вона не відмовляється. Зірка гумористичних шоу з гумором ставиться до того, що поки що не має чоловіка.

Наприклад, у 2022 році дівчина запрошувала на побачення чоловіків, таких як Микола Поворознюк, Віталій Кім і Валерій Залужний. Певна річ, Настя вчиняла це в жартівливій формі.