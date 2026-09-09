24 Канал собрал для вас сериалы, в которых каждая деталь может оказаться важной, а преступник не всегда тот, о ком вы подумали в первые пять минут.

"К.О.Д."

Жанр: криминал, детектив, приключения

IMDb: 7,5

В ролях: Татьяна Кравченко, Алексей Суровцев, Александр Форманчук, Борис Георгиевский.

"К.О.Д.": смотреть трейлер

В центре истории – специальное подразделение полиции "К.О.Д.", которое занимается самыми сложными преступлениями. Команда объединяет оперативников и экспертов, а также использует искусственный интеллект, который помогает находить связи между уликами и выходить на преступников.

"След"

Жанр: криминал, детектив, драма

IMDb: 7,8

В ролях: Татьяна Кравченко, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

"След": смотреть трейлер

Специальное следственное агентство "ОСА" объединяет под одной крышей детективов, оперативников, патологоанатомов, криминалистов, аналитиков и ИТ-специалистов. Вместе они помогают полиции расследовать сложные преступления – то есть те, когда обычного "а где вы были вчера в девять?" уже недостаточно.

"Вскрытие покажет"

Жанр: детектив, криминал

IMDb: 6,8

В ролях: Ольга Гришина, Артемий Егоров, Игорь Портянко, Федор Гуринец, Сергей Деньга.

"Вскрытие покажет": смотреть трейлер

Здесь уже все максимально серьезно: тело есть, вскрытие будет, а дальше начинается расследование. Судебно-медицинский эксперт Яна Гончар и следователь Олег Гончар работают вместе над запутанными преступлениями, а личные отношения между героями постепенно добавляют истории еще одну – не менее драматичную – линию.

Кстати, у нас для вас есть еще одна подборка – на этот раз исторических украинских сериалов, которые помогут увлекательно окунуться в прошлое.