24 Канал зібрав для вас серіали, де кожна деталь може виявитися важливою, а злочинець не завжди той, на кого ви подумали в перші п’ять хвилин.

"К.О.Д."

Жанр: кримінал, детектив, пригоди

IMDb: 7,5

У ролях: Тетяна Кравченко, Олексій Суровцев, Олександр Форманчук, Борис Георгієвський.

"К.О.Д.": дивитись трейлер

У центрі історії – спеціальний підрозділ поліції К.О.Д., який займається найскладнішими злочинами. Команда об'єднує оперативників та експертів, а ще використовує штучний інтелект, який допомагає знаходити зв'язки між доказами та виходити на злочинців.

"Слід"

Жанр: кримінал, детектив, драма

IMDb: 7,8

У ролях: Тетяна Кравченко, Антоніна Хижняк, Олексій Суровцев, Богдан Рубан.

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"Слід": дивитись трейлер

Особлива слідча агенція "ОСА" збирає під одним дахом детективів, оперативників, патологоанатомів, криміналістів, аналітиків та айтішників. Разом вони допомагають поліції розслідувати складні злочини – тобто коли звичайного "а де ви були вчора о дев'ятій?" вже недостатньо.

"Розтин покаже"

Жанр: детектив, кримінал

IMDb: 6,8

У ролях: Ольга Гришина, Артемій Єгоров, Ігор Портянко, Федір Гуринець, Сергій Деньга.

"Розтин покаже": дивитись трейлер

Тут уже все максимально серйозно: тіло є, розтин буде, а далі починається розслідування. Судмедекспертка Яна Гончар та слідчий Олег Гончар працюють разом над заплутаними злочинами, а особисті стосунки між героями поступово додають історії ще одну – не менш драматичну – лінію.

До речі, маємо для вас ще одну добірку – цього разу історичних українських серіалів, які допоможуть цікаво зануритися в минуле.