Преступления, улики и неожиданные развязки: 3 украинских детективных сериала
Если хочется посмотреть что-нибудь с расследованиями, подозреваемыми, уликами и моментами, когда все наконец складывается в единую картину –, украинские сериалы здесь могут многое предложить.
24 Канал собрал для вас сериалы, в которых каждая деталь может оказаться важной, а преступник не всегда тот, о ком вы подумали в первые пять минут.
"К.О.Д."
Жанр: криминал, детектив, приключения
IMDb: 7,5
В ролях: Татьяна Кравченко, Алексей Суровцев, Александр Форманчук, Борис Георгиевский.
"К.О.Д.": смотреть трейлер
В центре истории – специальное подразделение полиции "К.О.Д.", которое занимается самыми сложными преступлениями. Команда объединяет оперативников и экспертов, а также использует искусственный интеллект, который помогает находить связи между уликами и выходить на преступников.
"След"
Жанр: криминал, детектив, драма
IMDb: 7,8
В ролях: Татьяна Кравченко, Антонина Хижняк, Алексей Суровцев, Богдан Рубан.
"След": смотреть трейлер
Специальное следственное агентство "ОСА" объединяет под одной крышей детективов, оперативников, патологоанатомов, криминалистов, аналитиков и ИТ-специалистов. Вместе они помогают полиции расследовать сложные преступления – то есть те, когда обычного "а где вы были вчера в девять?" уже недостаточно.
"Вскрытие покажет"
Жанр: детектив, криминал
IMDb: 6,8
В ролях: Ольга Гришина, Артемий Егоров, Игорь Портянко, Федор Гуринец, Сергей Деньга.
"Вскрытие покажет": смотреть трейлер
Здесь уже все максимально серьезно: тело есть, вскрытие будет, а дальше начинается расследование. Судебно-медицинский эксперт Яна Гончар и следователь Олег Гончар работают вместе над запутанными преступлениями, а личные отношения между героями постепенно добавляют истории еще одну – не менее драматичную – линию.
Кстати, у нас для вас есть еще одна подборка – на этот раз исторических украинских сериалов, которые помогут увлекательно окунуться в прошлое.