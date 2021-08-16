Фильмы 1990-х, которые хочется пересмотреть еще раз: обзор ко Дню Независимости

Украинское кино 1990-х – настоящее искусство, которое измеряет культурный пульс нации того времени. Что рассказывали в кино 30 лет назад, почему в нем пульсирует жизнь до сих пор, какие тогдашние режиссеры были самыми заметными – читайте в нашем материале.

На каких историях основываются фильмы с 1991 по 1999 год? Редакция Кино 24 вспомнила о тех лентах, которые имели важное историческое значение, – в частности фильмы о Голодоморе, аварии на Чернобыльской АЭС и др. Эксклюзивные фото, кинохроники, документальные кинопортреты, истории свидетелей непростого прошлого, дневники иностранцев, которые видели, как мы живем – в украинских фильмах 90-х.

К теме 5 украинских фильмов, за которые не стыдно: обзор ко Дню Независимости

Тематика фильмов 1990-х: обзор ко Дню Независимости

Режиссеры и сценаристы в 90-х хотели максимально воссоздать реалии нашей жизни. В частности, они показали миру болезненный этап жизни украинцев – Голодомор, который создали в 1932 – 1933 годах. Ведь мир не знал о нашей истории, пока не начали снимать о ней фильмы.

Голод-33, 1991 год

: Олесь Янчук: Василий Барка, Сергей Дяченко, Лесь Танюк: Галина Сулима, Георгий Морозюк, Алексей Горбунов, Максим Коваль

Особенность фильма: первая полнометражка Олеся Янчука, который снимал ленту, не боясь санкций со стороны советской власти. Лента – черно-белая экранизация "Желтого князя" Василия Барки.

В центре истории – жизнь украинцев в ​​такие урожайные, но голодные годы. У людей не осталось ничего. Московский указ 1932 года стоил жизни населению. Люди ели мышей, сорняки, потом начался каннибализм. Фильм расскажет историю о простой крестьянской семье, которая понесла от голода значительные потери.

Международное признание: в 2009 году лента получила приз Анри Ланглуа на Венецианском кинофестивале.

"Голод 33" 1991 год: смотрите фильм

Известно, что первым фильмом о Голодоморе уже независимой Украины стала лента "Украинская ночь 33-го" 1994 – 1998 годов, которая имеет четыре эпизода.

_______________________

Дедовщина – традиция или обычай? Унижение чести и достоинства – вот о чем это. Режиссеры не обошли эту тему и создали фильм о традиционном явлении для советских войск.

Кислородный голод, 1991

: Андрей Дончик: Юрий Андрухович, Андрей Дончик: Тарас Денисенко, Олег Масленников, Виктор Степанов, Алексей Горбунов

Особенность фильма: "Кислородный голод" – одна из первых лент эпохи Независимости и единственная картина Андрея Дончика. Сценарий основан на воспоминаниях молодого Юрия Андруховича и режиссера Андрея Дончика о службе в армии. Фильм снимали три года.

В центре истории – армия. "Деды" издеваются над молодыми армейцами – такая, к сожалению, традиция. Впрочем, среди солдат тот, которому не все равно, кто не готов терпеть издевательства, кто пытается отстаивать свое достоинство. Но его позиция приводит к еще большей агрессии "дедов". Рядовому Билыку придется пройти настоящее испытание на стойкость.



Кадр из фильма "Кислородный голод" / Фото Dovzhenko Center

Международное признание: в 1992 году "Кислородный голод" показали на Венецианском кинофестивале. В программе "Неделя критики" фильм получил Приз ассоциации итальянских кинокритиков. Позже ленту оценили на Международном кинофестивале в Салониках, где Тарас Денисенко победил в номинации "Лучшая мужская роль".

"Кислородный голод" 1991: смотрите видео

_______________________

Ни один из украинцев не мог поверить в то, что весна в Чернобыле в 1986 году навсегда будет обозначена черным цветом в календаре. Это большая трагедия, которая повлияла на все без исключения сферы нашей жизни. Чтобы показать трагическую историю с разных ракурсов, режиссеры и сценаристы создавали документальные фильмы, пронизанные горькой правдой.

Распад, 1990

: Михаил Беликов: Михаил Беликов, Олег Приходько: Сергей Шакуров, Татьяна Кочемасова, Георгий Дрозд, Алексей Серебряков

Почему стоит посмотреть: первый художественный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС.

В центре истории – журналист Александр Журавлев, который приезжает домой в Киев за день до катастрофы в Чернобыле. Он даже не подозревает, что завтрашний день станет самым печальным и его жизнь разделится на "до" и "после". Александр как журналист ищет любые методы, чтобы показать истинную картину произошедшего.



Постер к фильму "Распад" / Фото Dovzhenko Center

Международное признание: в 1990 году фильм получил золотую медаль на Венецианском кинофестивале. В том же году лента с гран-при приехала домой с кинофестиваля в Испании.

"Распад" 1991 год: смотрите видео

_______________________

Несмотря на нелегкую жизнь 1990-х, каждый имел право на улыбки. Ведь, как бы это типично ни звучало, смех помогает жить – выдерживать тяжелые периоды, надеяться на лучшее будущее и хоть немного, но чувствовать себя в безопасности.

Чувствительный милиционер, 1992 год

: Кира Муратова: Кира Муратова, Евгений Голубенко: Николай Шатохин, Ирина Коваленко, Наталья Раллева, Дарья Коваль

Особенность фильма: первая постсоветская лента Киры Муратовой. Режиссер сняла ее совместными усилиями с Францией, где, собственно, до 2019 года хранилась копия картины.

В центре истории – жизнь типичного в то время милиционера, который нашел в капусте ребенка. Из строгого служащего мужчина превращается в инфантильного отца с советским стереотипным мышлением, пока ребенка не забрала врач. Легкая, абсурдная, ироническая комедия заставит вас посмеяться от души.



Кадр из фильма "Чувствительный милиционер" / Фото Dovzhenko Center

Международное признание: в 1992 году лента была номинирована в категории "Лучший фильм", однако не получила "Золотого Льва".

"Чувствительный милиционер" 1992 год: смотрите видео

_______________________

Мы все люди. И как нам жить без любви? Любовь наполняет теплом, мы становимся счастливее и увереннее. Бесспорно, фильмы 1990-х годов показывали нам настоящую любовь, однако и без любовных мук не обошлось.

Шамара, 1994 год

: Наталья АндрейченкоСветлана Василенко: Ирина Цымбал, Леонид Бухтияров, Анжелика Неволина, Тамара Плашенко, Анна Альгулина

Особенность фильма: речь идет о новом персонаже-женщине в кино – Шамары, необычной, грубой девушке, которая находит общий язык с зэками или детьми.

В центре истории – жизнь Шамары, которую соседи называют "шалавой". На самом деле она любит свободу и страдает из-за муки любви к заключенному Устиму, который однажды ее изнасиловал. Чтобы избежать наказания – женился на ней. Она все же считает его своим мужем, а он ее "ведьмой".

"Шамара" 1994 год: смотрите фрагмент из фильма

_______________________

О феномене Параджанова известно не только в Украине. Этого кинорежиссера знает без преувеличения весь мир. Его фильмы – настоящее эстетическое и музыкальное удовольствие.

Сергей Параджанов. Посещение, 1994 год

: Анатолий Сырых

Факты: сняв фильм о Параджанове, Сырых создал серию документальных портретов художников 1960-х и собственный жанр документалистики, в котором сочетаются музыка, литература и визуальный материал.

В серию документальных портретов художников 60-х вошли кинозарисовки Сырых про:

Григория Гавриленко;

Валентина Сильвестрова;

Геннадия Айии;

Валерия Ламаха.

В центре истории – портрет Сергея Параджанова. Осенью 1988 года в Тбилиси Анатолий Сырых встретился с режиссером, который запретил снимать его на камеру. Харизматичный и усталый, Сергей не хотел говорить об искусстве, зато рассказал, как у него утром из горла пошла кровь. Впоследствии согласился говорить и вспомнил о наиболее неприятных моментах из своей жизни. В частности обвинения в гомосексуальности, преследования и запугивания. Во время посещения Анатолий Сырых показал режиссеру кадры с выставки, посвященной Параджанову, и фотографии из картины "Киевские фрески", плакаты из фильма "Тени забытых предков". В конце разговора Параджанов сказал, что "государству он будет нужен только тогда, когда окажется в гробу". Слова стали пророческими. Через два года, в 1990 году, он навсегда закрыл глаза, а его фигура вошла в пантеон важнейших режиссеров как в Украине, так и за рубежом.

"Сергей Параджанов. Посещение" 1994 год: смотрите фильм

_______________________

Бандитские времена 1990-х? Не сомневаемся, все слышали такие выражения. Сценаристы и режиссеры 1990-х, конечно, создавали уголовные фильмы, детективы, которые держат в напряжении до конца фильма.

Три истории, 1997 год

: Кира Муратова: Игорь Божко, Рената Литвинова, Вера Сторожева, Евгений Голубенко: Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Олег Табаков, Леонид Кушнир

Факты: в сценарии первого фильма из цикла "криминальных" – истории друзей режиссера. Кира предложила им подумать над темой убийства. "Три истории" – кризисное кино, денег не хватало, в ролях – преимущественно российские актеры.

В центре истории – три случая убийства, в которых – ужасные кадры одесских улиц и жуткие шутки, от которых не смешно:

Котельная №6 – о подозрительном долгом ящике, который везут в котельную.

– о подозрительном долгом ящике, который везут в котельную. Офелия – о красивой девушке Офе, которая работает в архиве больницы. Она обожает детей, однако ненавидит женщин и мужчин. Офа тщательно следит за детьми, от которых отказываются матери.

– о красивой девушке Офе, которая работает в архиве больницы. Она обожает детей, однако ненавидит женщин и мужчин. Офа тщательно следит за детьми, от которых отказываются матери. Девочка и смерть – история о молодости и старости. Девочка понимает только одно: если дедушка с инвалидностью умрет, она будет жить в его комнате.

"Три истории" 1997 год: смотрите видео

Другие фильмы Киры Муратовой:

"Астенический синдром";

"Увлечение";

"Письмо в Америку";

"Долгие проводы".

_______________________

Попытка впервые показать украинское село без идеализации, украинскую культуру, язык и самое важное – праздник Дня Независимости, который уже тогда праздновали очень торжественно.

Цветение одуванчика, 1992 год

: Александр Игнатуша: Олег Мартиян, Александр Игнатуша: Александр Миронов, Лига Гарнака, Анатолий Дьяченко, Алексей Горбунов

Почему стоит посмотреть: первая попытка показать украинское село таким, как оно есть. В фильме главный герой говорит на украинском, жители центральной Украины – на суржике, а представители службы – на русском. Саундтреком к ленте стали песни 1980 – 1890-х годов группы "Рутения", которая в 1989 году участвовала в фестивале "Червона рута" и получила диплом.

В центре истории – рассказ о "новой" жизни молодого парня Юрася после тюрьмы, в которой он отсидел за хулиганство восемь лет. Его родное украинское село, в воздухе которого раздается голос первого президента. Он искренне обещает достойную жизнь, свободу и интернациональную дружбу. Парень живет обычной жизнью, находит любовь, однако с девушкой из Москвы. Впрочем, не все так легко. Розовые очки ему снимает в то время милиция, которая действует по репрессивной системе.

"Цветение одуванчика" 1992 год: смотрите видео

Режиссеры, о которых больше всего говорили в 1990-е годы

Борис Небиеридзе;

Григорий Кохан;

Дмитрий Томашпольский;

Радомир Василевский;

Николай Засеев-Руденко;

Анатолий Иванов.

Фильмография в период 1991 – 1999 годов

1991 – 63;

1992 – 55;

1993 – 34;

1994 – 20;

1995 – 14;

1996 – 5;

1997 – 6;

1998 – 4;

1999 – 3 – наименьшее число со времени первых послевоенных лет.

Учитывая кризис 1990-х после распада СССР, украинское кино в период с 1991 по 1999 год переживало не лучшие времена. Однако нам есть чем гордиться. Благодаря украинскому кино о нас знает весь мир. Читайте больше новостей на Kino 24.