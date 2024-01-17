Во время войны мы постоянно живем в напряжении и тревоге, поэтому хочется просматривать в основном положительные фильмы, которые помогут хотя бы на несколько часов отвлечься от того, что происходит вокруг. Одним из идеальных вариантов для этого есть просмотр фильмов. 24 Канал предлагает просмотреть положительные ленты украинского производства, уже доступные на Netflix.

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"Соседка", 2022

Начнем киновечер комедией, где главный герой Петр, которого сыграл Артемий Егоров, – холостяк, тратящий все время на вечеринки и развлечения в клубах. Он поспорил с лучшим другом Олегом, что сможет месяц прожить в одном доме с женщиной. Олегова сестра, которую сыграла Ксения Мишина, вместе с двумя детьми ушла от мужа, поэтому теперь ищет временное жилье. И они трое поселяются в доме Петра.

"Соседка": смотрите онлайн трейлер фильма

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"11 детей из Моршина", 2018

События происходят в городе Моршин, который был построен на месте падения метеорита. В теле этого космического объекта было много осмия – редкого металла, которым хочет завладеть Снежана. Однако на пути женщины становятся местные дети, так что реализовать план получения легких денег становится не так просто, как она думала.

"11 детей из Моршина": смотрите онлайн трейлер фильма

"Встреча одноклассников", 2019

Это украинская адаптация датской комедии "Встреча одноклассников", где показаны события, происходящие через 25 лет после выпускного. Три школьных друга – музыкант, предприниматель и архитектор отправляются на встречу одноклассников, где сталкиваются с неожиданными проблемами.

"Встреча одноклассников": смотрите онлайн трейлер фильма

"Янтарные копы", 2021

Завершаем нашу подборку комедию о патрульном Максиме, который с детства стремился бороться с беззаконием. Он работает в Киеве, однако внезапно его переводят в небольшое село на Житомирщине, где действует янтарная мафия. Теперь, кроме разоблачения преступлений вместе с новым напарником, Максим должен выполнить еще одну непростую задачу – вернуть доверие любимой.

"Янтарные копы": смотрите онлайн трейлер фильма