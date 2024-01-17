Під час війни ми постійно живемо в напруженні та тривозі, тож хочеться переглядати здебільшого позитивні фільми, які допоможуть хоча б на кілька годин відволіктися від того, що відбувається навколо. Одним з ідеальних варіантів для цього є перегляд фільмів. 24 Канал пропонує переглянути позитивні стрічки українського виробництва, які вже доступні на Netflix.

Теж цікаво Фільми, засновані на реальних подіях, які допоможуть повірити в себе

"Сусідка", 2022

Розпочнемо кіновечір комедією, де головний герой Петро, якого зіграв Артемій Єгоров, – холостяк, що весь час витрачає на вечірки та розваги в клубах. Він побився об заклад з найкращим другом Олегом, що зможе місяць прожити в одному будинку з жінкою. Олегова сестра, яку зіграла Ксенія Мішина, разом з двома дітьми пішла від чоловіка, тож тепер шукає тимчасове помешкання. І вони троє поселяються у домі Петра.

"Сусідка": дивіться онлайн трейлер фільму

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"11 дітей з Моршина", 2018

Події відбуваються у місті Моршин, яке побудували на місці падіння метеорита. У тілі цього космічного об’єкта було багато осмію – рідкісного металу, яким хоче заволодіти Сніжана. Однак на шляху жінки стають місцеві діти, тож реалізувати план отримання легких грошей стає не так просто, як вона думала.

"11 дітей з Моршина": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зустріч однокласників", 2019

Це українська адаптація данської комедії "Зустріч однокласників", де показані події, що відбуваються через 25 років після випускного. Троє шкільних друзів – музикант, підприємець та архітектор відправляються на зустріч однокласників, де стикаються з неочікуваними проблемами.

"Зустріч однокласників": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бурштинові копи", 2021

Завершуємо нашу добірку комедію про патрульного Максима, який з дитинства прагнув боротися з беззаконням. Він працює в Києві, однак раптово його переводять до невеликого села на Житомирщині, де діє бурштинова мафія. Тепер окрім викриття злочинів разом з новим напарником Максим має виконати ще одне непросте завдання – повернути довіру коханої.

"Бурштинові копи": дивіться онлайн трейлер фільму