Украинский Оскаровский Комитет начал подготовку к самой престижной кинопремии в мире. В частности, на официальной странице можно увидеть список фильмов, которые подали свои заявки и готовы бороться за право представлять Украину на 98-й церемонии Американской киноакадемии Оскара.

В частности, ленты поборются за возможность представлять Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Украинского Оскаровского Комитета.

Какие украинские фильмы могут побороться за Оскар-2026?

В заметке отметили, что Украинский Оскаровский комитет получил 8 заявок на участие фильмов в отборе на Оскар 2026 года. В частности, фильмы готовы побороться в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Сейчас заявки будут проверять на соответствие всем требованиям и тщательно рассматриваться Украинским комитетом.

Среди лент, которые участвуют в этом рассмотрении, такие украинские фильмы:

"2000 метров до Андреевки", реж. Мстислав Чернов

"Буча", реж. Станислав Тиунов

"Дивия", реж. Дмитрий Грешко

"Осторожно! Жизнь продолжается", реж. Антон Штука

"Однажды летом в Украине", реж. Владимир Тихий

"Подъемная сила", реж. Александр Стратиенко

"Степное", реж. Марина Врода

"Лента времени", реж. Екатерина Горностай

Члены украинского комитета должны сделать свой выбор до 28 августа 2025 года. Напомним, что церемония вручения 98-й премии Оскар состоится 15 марта 2026 года.