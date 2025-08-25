Укр Рус
25 августа, 13:00
2

Объявили список: какие фильмы будут соревноваться за право представлять Украину на премии Оскар-2026

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Украинский Оскаровский Комитет получил 8 заявок на участие в отборе на премию Оскар 2026 года в категории "Лучший международный полнометражный фильм".
  • Члены комитета должны сделать свой выбор до 28 августа 2025 года, а церемония вручения премии состоится 15 марта 2026 года.
  • Среди претендентов на отбор есть такие фильмы: "2000 метров до Андреевки", "Буча", "Дивия", "Осторожно! Жизнь продолжается", "Однажды летом в Украине", "Подъемная сила", "Степное", "Лента времени".

Украинский Оскаровский Комитет начал подготовку к самой престижной кинопремии в мире. В частности, на официальной странице можно увидеть список фильмов, которые подали свои заявки и готовы бороться за право представлять Украину на 98-й церемонии Американской киноакадемии Оскара.

В частности, ленты поборются за возможность представлять Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Украинского Оскаровского Комитета.

Какие украинские фильмы могут побороться за Оскар-2026?

В заметке отметили, что Украинский Оскаровский комитет получил 8 заявок на участие фильмов в отборе на Оскар 2026 года. В частности, фильмы готовы побороться в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Сейчас заявки будут проверять на соответствие всем требованиям и тщательно рассматриваться Украинским комитетом.

Среди лент, которые участвуют в этом рассмотрении, такие украинские фильмы:

  • "2000 метров до Андреевки", реж. Мстислав Чернов
  • "Буча", реж. Станислав Тиунов
  • "Дивия", реж. Дмитрий Грешко
  • "Осторожно! Жизнь продолжается", реж. Антон Штука
  • "Однажды летом в Украине", реж. Владимир Тихий
  • "Подъемная сила", реж. Александр Стратиенко
  • "Степное", реж. Марина Врода
  • "Лента времени", реж. Екатерина Горностай

Члены украинского комитета должны сделать свой выбор до 28 августа 2025 года. Напомним, что церемония вручения 98-й премии Оскар состоится 15 марта 2026 года.