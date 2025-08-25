Объявили список: какие фильмы будут соревноваться за право представлять Украину на премии Оскар-2026
- Украинский Оскаровский Комитет получил 8 заявок на участие в отборе на премию Оскар 2026 года в категории "Лучший международный полнометражный фильм".
- Члены комитета должны сделать свой выбор до 28 августа 2025 года, а церемония вручения премии состоится 15 марта 2026 года.
- Среди претендентов на отбор есть такие фильмы: "2000 метров до Андреевки", "Буча", "Дивия", "Осторожно! Жизнь продолжается", "Однажды летом в Украине", "Подъемная сила", "Степное", "Лента времени".
Украинский Оскаровский Комитет начал подготовку к самой престижной кинопремии в мире. В частности, на официальной странице можно увидеть список фильмов, которые подали свои заявки и готовы бороться за право представлять Украину на 98-й церемонии Американской киноакадемии Оскара.
В частности, ленты поборются за возможность представлять Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Украинского Оскаровского Комитета.
Какие украинские фильмы могут побороться за Оскар-2026?
В заметке отметили, что Украинский Оскаровский комитет получил 8 заявок на участие фильмов в отборе на Оскар 2026 года. В частности, фильмы готовы побороться в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Сейчас заявки будут проверять на соответствие всем требованиям и тщательно рассматриваться Украинским комитетом.
Среди лент, которые участвуют в этом рассмотрении, такие украинские фильмы:
- "2000 метров до Андреевки", реж. Мстислав Чернов
- "Буча", реж. Станислав Тиунов
- "Дивия", реж. Дмитрий Грешко
- "Осторожно! Жизнь продолжается", реж. Антон Штука
- "Однажды летом в Украине", реж. Владимир Тихий
- "Подъемная сила", реж. Александр Стратиенко
- "Степное", реж. Марина Врода
- "Лента времени", реж. Екатерина Горностай
Члены украинского комитета должны сделать свой выбор до 28 августа 2025 года. Напомним, что церемония вручения 98-й премии Оскар состоится 15 марта 2026 года.