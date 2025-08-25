Укр Рус
25 серпня, 13:00
Оголосили список: які фільми змагатимуться за право представляти Україну на премії Оскар-2026

Ольга Паньків
Основні тези
  • Український Оскарівський Комітет отримав 8 заявок на участь у відборі на премію Оскар 2026 року у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".
  • Члени комітету мають зробити свій вибір до 28 серпня 2025 року, а церемонія вручення премії відбудеться 15 березня 2026 року.
  • Серед претендентів на відбір є такі фільми: "2000 метрів до Андріївки", "Буча", "Дівія", "Обережно! Життя триває", "Одного літа в Україні", "Підйомна сила", "Степне", "Стрічка часу".

Український Оскарівський Комітет розпочав підготовку до найпрестижнішої кінопремії у світі. Зокрема, на офіційній сторінці можна побачити список фільмів, які подали свої заявки та готові боротися за право представляти Україну на 98-й церемонії Американської кіноакадемії Оскара.

Зокрема, стрічки позмагаються за можливість представляти Україну у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Українського Оскарівського Комітету.

Які українські фільми можуть поборотись за Оскар-2026?

У дописі зазначили, що Український Оскарівський комітет отримав 8 заявок на участь фільмів у відборі на Оскар 2026 року. Зокрема, фільми готові позмагатися у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Наразі заявки перевірятимуть на відповідність усім вимогам та ретельно розглядатимуться Українським комітетом. 

Серед стрічок, які беруть участь у цьому розгляді, такі українські фільми: 

  • "2000 метрів до Андріївки", реж. Мстислав Чернов
  • "Буча", реж. Станіслав Тіунов
  • "Дівія", реж. Дмитро Грешко
  • "Обережно! Життя триває", реж. Антон Штука
  • "Одного літа в Україні", реж. Володимир Тихий
  • "Підйомна сила", реж. Олександр Стратієнко
  • "Степне", реж. Марина Врода
  • "Стрічка часу", реж. Катерина Горностай 

Члени українського комітету мають зробити свій вибір до 28 серпня 2025 року. Нагадаємо, що церемонія вручення 98-ї премії Оскар відбудеться 15 березня 2026 року.