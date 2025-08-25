Оголосили список: які фільми змагатимуться за право представляти Україну на премії Оскар-2026
Український Оскарівський Комітет розпочав підготовку до найпрестижнішої кінопремії у світі. Зокрема, на офіційній сторінці можна побачити список фільмів, які подали свої заявки та готові боротися за право представляти Україну на 98-й церемонії Американської кіноакадемії Оскара.
Зокрема, стрічки позмагаються за можливість представляти Україну у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Українського Оскарівського Комітету.
Які українські фільми можуть поборотись за Оскар-2026?
У дописі зазначили, що Український Оскарівський комітет отримав 8 заявок на участь фільмів у відборі на Оскар 2026 року. Зокрема, фільми готові позмагатися у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Наразі заявки перевірятимуть на відповідність усім вимогам та ретельно розглядатимуться Українським комітетом.
Серед стрічок, які беруть участь у цьому розгляді, такі українські фільми:
- "2000 метрів до Андріївки", реж. Мстислав Чернов
- "Буча", реж. Станіслав Тіунов
- "Дівія", реж. Дмитро Грешко
- "Обережно! Життя триває", реж. Антон Штука
- "Одного літа в Україні", реж. Володимир Тихий
- "Підйомна сила", реж. Олександр Стратієнко
- "Степне", реж. Марина Врода
- "Стрічка часу", реж. Катерина Горностай
Члени українського комітету мають зробити свій вибір до 28 серпня 2025 року. Нагадаємо, що церемонія вручення 98-ї премії Оскар відбудеться 15 березня 2026 року.