Украинские фильмы, которые поразят Каннский фестиваль в 2021 году

74-й Международный Каннский кинофестиваль вот-вот начнет свою конкурсную программу. На фестивале покажут две ленты от Украины: игровой фильм режиссера и сценариста Эли Граппа "Ольга" и документальный фильм Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст".

В программе "Неделя критики" за пальмовую ветвь будет бороться игровой фильм режиссера и сценариста Эли Граппа, созданный при участии украинской кинокомпании Pronto Film – "Ольга". Тогда как в программе "Специальные показы" участвует документальный фильм Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст" производства украинской кинокомпании ATOMS&VOID.

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В этом году одно из самых главных событий в мировой киноиндустрии – 74-й Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля 2021 года.

Какую Украину покажут в Каннах

1. "Бабий Яр. Контекст"

Как сообщает Госкино, проект "Бабий Яр. Контекст" состоит из 24 эпизодов, смонтированных из уникальных архивных материалов. В фильме представляют зафиксированные кадры расследования и свидетельств о массовых убийствах в оккупированном нацистами Киеве, которые происходили в сентябре 1941 года и о последствиях этой трагедии.

Кстати, ознакомиться с некоторыми материалами фильма "Бабий Яр Контекст" можно на официальном канале Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" (Babi Yar Holocaust Memorial Center).

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2. "Ольга"

Сюжет фильма расскажет о 15-летней гимнастке, которая разрывается между Швейцарией и Украиной. В рамках подготовки к Олимпийским играм девушка должна тренироваться к чемпионату Европы, когда ее мать, журналистка, освещает события Революции Достоинства 2013-2014.



Кадр из фильма "Ольга" / Госкино

#UkraineIsYourDestination

Также, по данным Госкино, в Каннах параллельно с фестивальной программой будет работать один из самых престижных международных кинорынков Marché du Film, где Украина будет представлена ​​пятнадцатый раз своим национальным павильоном под традиционным слоганом #UkraineIsYourDestination. Как утверждают организаторы павильона, в фокусе внимания – последние изменения в законодательстве Украины, которые открывают новые привлекательные возможности сотрудничества с зарубежными кинопроизводителями.

Каннский кинофестиваль имеет чрезвычайно важное значение для развития культурной дипломатии Украины и развития кинопроизводства в стране. Национальный павильон в Каннах имеет целью представить мощности Украины для развития международного сотрудничества и усилить ее имидж как надежного партнера,

– заверила председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Марина Кудерчук.

Павильон при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино организуют следующие организации:

КМКФ "Молодость",

Украинская киноассоциация,

Ассоциация киноиндустрии Украины,

Украинская Киноакадемия,

кинокомпания FILM.UA,

другие профильные союзы и продюсерские компании.

На 74-й кинофестиваль и кинорынок Marché du Film в Каннах аккредитовано около 40 представителей украинского кинорынка.

74-й Каннский кинофестиваль 2021: смотрите тизер фестиваля