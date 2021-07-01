Украинские фильмы, которые поразят Каннский фестиваль в 2021 году
Источник:Госкино
74-й Международный Каннский кинофестиваль вот-вот начнет свою конкурсную программу. На фестивале покажут две ленты от Украины: игровой фильм режиссера и сценариста Эли Граппа "Ольга" и документальный фильм Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст".
В программе "Неделя критики" за пальмовую ветвь будет бороться игровой фильм режиссера и сценариста Эли Граппа, созданный при участии украинской кинокомпании Pronto Film – "Ольга". Тогда как в программе "Специальные показы" участвует документальный фильм Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст" производства украинской кинокомпании ATOMS&VOID.
Не пропустите 74-й Каннский кинофестиваль 2021 объявил членов жюри
В этом году одно из самых главных событий в мировой киноиндустрии – 74-й Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 6 по 17 июля 2021 года.
Какую Украину покажут в Каннах
1. "Бабий Яр. Контекст"
Как сообщает Госкино, проект "Бабий Яр. Контекст" состоит из 24 эпизодов, смонтированных из уникальных архивных материалов. В фильме представляют зафиксированные кадры расследования и свидетельств о массовых убийствах в оккупированном нацистами Киеве, которые происходили в сентябре 1941 года и о последствиях этой трагедии.
Кстати, ознакомиться с некоторыми материалами фильма "Бабий Яр Контекст" можно на официальном канале Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" (Babi Yar Holocaust Memorial Center).
"Бабий Яр. Контекст" 2021: смотрите отрывок из фильма
2. "Ольга"
Сюжет фильма расскажет о 15-летней гимнастке, которая разрывается между Швейцарией и Украиной. В рамках подготовки к Олимпийским играм девушка должна тренироваться к чемпионату Европы, когда ее мать, журналистка, освещает события Революции Достоинства 2013-2014.
Кадр из фильма "Ольга" / Госкино
#UkraineIsYourDestination
Также, по данным Госкино, в Каннах параллельно с фестивальной программой будет работать один из самых престижных международных кинорынков Marché du Film, где Украина будет представлена пятнадцатый раз своим национальным павильоном под традиционным слоганом #UkraineIsYourDestination. Как утверждают организаторы павильона, в фокусе внимания – последние изменения в законодательстве Украины, которые открывают новые привлекательные возможности сотрудничества с зарубежными кинопроизводителями.
Каннский кинофестиваль имеет чрезвычайно важное значение для развития культурной дипломатии Украины и развития кинопроизводства в стране. Национальный павильон в Каннах имеет целью представить мощности Украины для развития международного сотрудничества и усилить ее имидж как надежного партнера,
– заверила председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Марина Кудерчук.
Павильон при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино организуют следующие организации:
- КМКФ "Молодость",
- Украинская киноассоциация,
- Ассоциация киноиндустрии Украины,
- Украинская Киноакадемия,
- кинокомпания FILM.UA,
- другие профильные союзы и продюсерские компании.
На 74-й кинофестиваль и кинорынок Marché du Film в Каннах аккредитовано около 40 представителей украинского кинорынка.
74-й Каннский кинофестиваль 2021: смотрите тизер фестиваля