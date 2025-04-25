3 известные украинские ленты, которые ошибочно считали российскими

Ранее украинский кинематограф трудно было отличить от российского. В фильмах и сериалах совместно снимались наши актеры и "звезды" России.

В лентах звучала исключительно язык врага. Поэтому сегодня многие зрители считают старые фильмы и сериалы украинского производства российскими. В материале Кино 24 мы собрали для вас список таких лент.

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Украинские ленты, которые ошибочно считали российскими

"Ассистентка" – украинская лента, в которой вместе с украинскими актерами снимались также россияне. Поэтому, к сожалению, многие ошибочно воспринимают ее как российский проект, на самом деле является украинским фильмом. Центральную роль в нем исполнила талантливая украинская актриса Дарья Легейда.

– украинская лента, в которой вместе с украинскими актерами снимались также россияне. Поэтому, к сожалению, многие ошибочно воспринимают ее как российский проект, на самом деле является украинским фильмом. Центральную роль в нем исполнила талантливая украинская актриса Дарья Легейда. "Женский доктор" – еще один украинский сериал, который ошибочно считают российским проектом.

Современный украинский сериал "Женский доктор. Новая жизнь" является продолжением и одновременно возрождением этого проекта. Известно, что в ленте участвовали российские актеры, из-за чего многие украинцы ошибочно считали ее продуктом российского производства.

Однако, с развитием нового формата, сериал четко закрепил свою принадлежность к украинскому кинематографу. В новом проекте кинотворцы освещают реалии войны, все диалоги ведутся на украинском языке, а участие актеров из страны-агрессора стало невозможным.