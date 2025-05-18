В 2025 году на Netflix вышел ряд новых украинских лент, пишет Кино 24. В основном это комедийные и сатирические истории, в которых сочетаются актуальные темы и юмор.

К слову Не только для детей: 3 мультфильма, которые кардинально изменят взгляд взрослых на жизнь

"Собачки"

Фильм рассказывает о карьеристке Яне, которой никак не удается построить долговременные отношения. Вдруг она понимает, что каждый из ее партнеров превращается в собаку. Из-за этого странного заклятия Яна решает пересмотреть свои взгляды на отношения и жизнь.

"Собачки": смотрите трейлер онлайн

"Когда ты выйдешь замуж?"

В центре сюжета – талантливая искусствовед Ксения, которая узнает об измене жениха. Она решает развеяться, поэтому отправляется с подругой в путешествие в Хорватию. Там их обоих ждут безумные приключения – от криминальных гонок до романтических интриг.

"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите трейлер онлайн

"Поезд в 31 декабря"

События комедии происходят в новогоднюю ночь. Для проводника Николая Ивановича это последняя рабочая смена. В поезде Киев Львов собираются совершенно разные пассажиры. Напряженная атмосфера усиливается, когда происходит инцидент – поезд застревает в поле. В конце концов, это заставляет таких разных попутчиков объединиться.

"Поезд в 31 декабря": смотрите трейлер онлайн

"Собрание ОСМД"

Жители украинской многоэтажки приходят на собрание ОСМД. На повестке дня важный вопрос – покупка генератора. Когда жильцы таки соглашаются приобрести генератор, всплывает еще одна проблема: его мощности не хватит на всех. Теперь время определить, кому придется пойти на уступки. Конфликты между соседями обостряются, а недоразумения появляются даже между самыми близкими.

"Собрание ОСМД": смотрите трейлер онлайн