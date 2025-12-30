3 новых украинских фильма, которые уже доступны на Netflix

Netflix – одна из самых популярных платформ среди украинцев. К счастью, там можно смотреть не только иностранные фильмы и сериалы, но и украинские.

24 Канал расскажет, какие новые украинские фильмы уже доступны для просмотра на Netflix. Выбирайте, что посмотреть в период новогодних праздников вместе с родными и близкими.

Тоже интересно То, что стоит увидеть: документальные украинские фильмы 2025 года

Какие новые украинские фильмы есть на Netflix?

"Поезд к Рождеству"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

События фильма разворачиваются в поезде накануне Рождества, где собираются разные пассажиры. У каждого из них собственные проблемы и желания. Вдруг поезд останавливается в месте, где нет связи. Так, пассажирам нужно или объединиться, или продолжать ссориться. Именно тогда приходит рождественское чудо. Всех людей, которые находятся в поезде, в одну семью объединяет Святой вечер, наполненный уютом, теплом и колядками.

"Поезд к Рождеству": смотрите онлайн трейлер фильма

"Антарктида"

Рейтинг IMDb: 8.5/10

Это новый фильм путешественника Антона Птушкина. На этот раз он отправился на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский". В ленте показан быт людей на материке, а также его флору и фауну. Зрители наблюдают за вызовами, с которыми сталкиваются исследователи станции, и их работой.

"Антарктида": смотрите онлайн трейлер фильма

"Родительское собрание"

Рейтинг IMDb: 6.3/10

События фильма происходят в школе накануне Хэллоуина. Учительница организует родительское собрание, чтобы обсудить результаты школьных президентских выборов, однако там происходит настоящий хаос. Родители обвиняют друг друга в махинациях, подкупе и популизме. Они прибегают к различным методам, чтобы принести победу своему ребенку.

"Родительское собрание": смотрите онлайн трейлер фильма