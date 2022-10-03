"Снайпер" и "Бешеная свадьба": Netflix купит 14 украинских фильмов – график выхода лент

3 октября 2022 , 18:14
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Источник:

Forbes

Американский стриминг Netflix еще больше интересуется украинским кино. На днях он заявил, что купит 14 украинских фильмов. Какие фильмы попали в список и какие из них уже доступны онлайн – читайте ниже.

На Netflix появятся 14 украинских картин, права на показ которых продала компания Film.ua Group. В списке – военная драма, комедии, фантастика и другие.

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Netflix купит права на показ 14 украинских фильмов

На стриминге появятся украинские комедии, такие как:

  • "Бешеная свадьба";
  • "Большая прогулка";
  • "Лучшие выходные".

Известно, что в декабре выйдет военная драма "Снайпер. Белый ворон". Сейчас продолжаются переговоры о покупке прав на экшн "Фокстер и Макс", "Домой" Наримана Алиева, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича, "Я и Феликс" Ирины Целик.

Следует дополнить, что в сентябре на Netflix уже появились следующие ленты:

  • "Дикое поле";
  • "Янтарные копы";
  • "Встреча одноклассников".

Еще раньше Netflix покупал права на следующие картины:

  • две части "Слуги народа" студии "Квартал 95";
  • "Зима в огне";
  • "Носорог" Олега Сенцова.

О стоимости сделок пока не известно, об этом стороны не говорят. До войны в Украине речь шла о суммах от 5 до 25 тысяч долларов. Однако продюсер фильма "Снайпер. Белый ворон" подвергается сомнению, что стриминг может купить украинский продукт за свыше 50 тысяч долларов, "сейчас речь идет о небольших деньгах".

Автор: Наталія Гулій