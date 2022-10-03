На Netflix появятся 14 украинских картин, права на показ которых продала компания Film.ua Group. В списке – военная драма, комедии, фантастика и другие.

Читайте также Сериалы октября 2022 года, которые не захочется поставить на паузу

Netflix купит права на показ 14 украинских фильмов

На стриминге появятся украинские комедии, такие как:

"Бешеная свадьба";

"Большая прогулка";

"Лучшие выходные".

Известно, что в декабре выйдет военная драма "Снайпер. Белый ворон". Сейчас продолжаются переговоры о покупке прав на экшн "Фокстер и Макс", "Домой" Наримана Алиева, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича, "Я и Феликс" Ирины Целик.

Следует дополнить, что в сентябре на Netflix уже появились следующие ленты:

"Дикое поле";

"Янтарные копы";

"Встреча одноклассников".

Еще раньше Netflix покупал права на следующие картины:

две части "Слуги народа" студии "Квартал 95";

"Зима в огне";

"Носорог" Олега Сенцова.

О стоимости сделок пока не известно, об этом стороны не говорят. До войны в Украине речь шла о суммах от 5 до 25 тысяч долларов. Однако продюсер фильма "Снайпер. Белый ворон" подвергается сомнению, что стриминг может купить украинский продукт за свыше 50 тысяч долларов, "сейчас речь идет о небольших деньгах".