На Netflix появятся 14 украинских картин, права на показ которых продала компания Film.ua Group. В списке – военная драма, комедии, фантастика и другие.
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Netflix купит права на показ 14 украинских фильмов
На стриминге появятся украинские комедии, такие как:
- "Бешеная свадьба";
- "Большая прогулка";
- "Лучшие выходные".
Известно, что в декабре выйдет военная драма "Снайпер. Белый ворон". Сейчас продолжаются переговоры о покупке прав на экшн "Фокстер и Макс", "Домой" Наримана Алиева, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича, "Я и Феликс" Ирины Целик.
Следует дополнить, что в сентябре на Netflix уже появились следующие ленты:
- "Дикое поле";
- "Янтарные копы";
- "Встреча одноклассников".
Еще раньше Netflix покупал права на следующие картины:
- две части "Слуги народа" студии "Квартал 95";
- "Зима в огне";
- "Носорог" Олега Сенцова.
О стоимости сделок пока не известно, об этом стороны не говорят. До войны в Украине речь шла о суммах от 5 до 25 тысяч долларов. Однако продюсер фильма "Снайпер. Белый ворон" подвергается сомнению, что стриминг может купить украинский продукт за свыше 50 тысяч долларов, "сейчас речь идет о небольших деньгах".