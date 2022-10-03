На Netflix з’являться 14 українських картин, права на показ яких продала компанія Film.ua Group. У переліку – воєнна драма, комедії, фантастика та інші.

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Netflix купить права на показ 14 українських фільмів

На стрімінгу з’являться українські комедії, такі як:

"Скажене весілля";

"Велика прогулянка";

"Найкращі вихідні".

Відомо, що у грудні вийде воєнна драма "Снайпер. Білий ворон". Зараз тривають перемовини про купівлю прав на екшн "Фокстер і Макс", "Додому" Нарімана Алієва, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча, "Я і Фелікс" Ірини Цілик.

Варто доповнити, що у вересні на Netflix вже з’явилися такі стрічки:

"Дике поле";

"Бурштинові копи";

"Зустріч однокласників".

Ще раніше Netflix купував права на такі картини:

дві частини "Слуги народу" студії "Квартал 95";

"Зима у вогні";

"Носоріг" Олега Сенцова.

Щодо вартості угод наразі не відомо, про це сторони не говорять. До війни в Україні йшлося про суми від 5 до 25 тисяч доларів. Проте продюсер фільму "Снайпер. Білий ворон" ставиться під сумнів, що стрімінг може купити український продукт за понад 50 тисяч доларів, "зараз йдеться про невеликі гроші".