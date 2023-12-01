Поэтому 24 Канал собрал для вас фильмы украинского кинематографа о бандитских 90-х для просмотра и распространения нашего контента, а не враждебного.

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Украинские фильмы о лихих 90-х

"Носорог"

Фильм Сенцова, вероятно, является одним из первых примеров представления девяностых годов в современном кино, получивший популярность не только среди украинских зрителей, но и на международных фестивалях. Сюжет рассказывает историю бандита по фамилии "Носорог", который постепенно углубляется в мир криминала 1990-х, переживая перевоплощение как своей души, так и своего тела.

"Носорог": смотрите онлайн трейлер фильма

"Я и Феликс"

Фильм рассказывает трепетную историю взросления мальчика Тимофея, растущего в середине 1990-х. Тимофей знакомится с ветераном афганской войны Феликсом, роль которого мастерски исполнил украинский писатель Юрий Издрик.

"Я и Феликс": смотрите онлайн трейлер фильма

"У Полисиада"

Сюжет детектива разворачивается вокруг судебного психиатра, оказывающегося в центре расследования соревнований убийства милиционера. Главный герой становится свидетелем беспорядка в системе правоохранительных органов и начинает сомневаться в правильности проведения судебных экспериментов над подозреваемым.

"Ля Пасилиада": смотрите онлайн трейлер фильма

"Навсегда-навсегда"

Фильм переносит зрителей в Киев в 1998 году, а основной героиней становится 15-летняя Тоня. Девушка вступает в новую школу, пытаясь избежать плохих отношений, но новая среда ставит перед ней подобные испытания – от запутанных любовных треугольников до ультиматума "кто не с нами, тот против нас".

"Навсегда-навсегда": смотрите онлайн трейлер фильма