Тому 24 Канал зібрав для вас фільми українського кінематографа про бандитські 90-ті для перегляду і поширення нашого контенту, а не ворожого.
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Українські фільми про лихі 90-ті
"Носоріг"
Фільм Сенцова, ймовірно, є одним з перших прикладів представлення дев'яностих років у сучасному кіно, що здобув популярність не лише серед українських глядачів, а й на міжнародних фестивалях. Сюжет розповідає історію бандита на прізвище "Носоріг", який поступово поглиблюється у світ криміналу 1990-х, переживаючи перевтілення як своєї душі, так і свого тіла.
"Носоріг": дивіться онлайн трейлер фільму
"Я і Фелікс"
Фільм розповідає трепетну історію дорослішання хлопчика Тимофія, який зростає у середині 1990-х. Тимофій знайомиться з ветераном афганської війни Феліксом, роль якого майстерно виконав український письменник Юрій Іздрик.
"Я і Фелікс": дивіться онлайн трейлер фільму
"Ля Палісіада"
Сюжет детективу розгортається навколо судового психіатра, який опиняється у центрі розслідування змагань убивства міліціонера. Головний герой стає свідком безладності в системі правоохоронних органів і починає сумніватися у правильності проведення судових експериментів над підозрюваним.
"Ля Пасіліада": дивіться онлайн трейлер фільму
"Назавжди-назавжди"
Фільм переносить глядачів до Києва 1998 року, а основною героїнею стає 15-річна Тоня. Дівчина вступає в нову школу, намагаючись уникнути поганих стосунків, але нове середовище ставить перед нею подібні випробування – від заплутаних любовних трикутників до ультиматуму "хто не з нами, той проти нас".
"Назавжди-назавжди": дивіться онлайн трейлер фільму