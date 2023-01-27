На сайте можно ознакомиться как с архивными украинскими лентами, так и современными новинками от украинских режиссеров. Каждый желающий может получить ссылку на легальный просмотр и наслаждаться любимым кино. Среди фильмов – "Носорог" Олега Сенцова, номинированный на Оскар "Дом из заноз", "Поводырь" Олеся Санина и другие.

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В Украине создали базу украинских фильмов

Согласно уставу деятельность Украинского института направлена на улучшение понимания и восприятия Украины в мире и развитие ее культурных связей с другими странами, продвижение украинской культуры в Украине не входит в сферу деятельности УИ.

Украинское кино в одной базе! Больше не нужно собирать по частицам информацию об украинских фильмах, ведь Украинский институт вместе с usheru упростил задачу и создал сайт-базу украинского кино ukrainefilms.com.,

– сказали создатели.

Как сообщили создатели проекта, они запустили широчайшую базу украинского кино, где собрана информация о доступности для просмотра фильмов на разных площадках, как в онлайн-кинотеатрах (VOD-платформах), так и в привычных кинотеатрах. "Например, вы ищете, где посмотреть определенный фильм и живете в Германии. Для этого вам нужно указать эти параметры на сайте и вы получите информацию о доступных просмотрах", – утверждают авторы платформы.

В Украине создали баку фильмов / Скриншот с платформы ukrainefilms.com.

Первые отзывы зрителей:

"Фантастика";

"Браво, очень важный и нужный проект! Да по времени!";

"Супер! Великолепная новость! Особенно, когда живешь за границей, очень тяжело найти информацию".

Напомним, фильм "Дом из заноз" об украинских детях, живущих в приюте, расположенном рядом с линией фронта, номинирован на Оскар-2023 в категории "Лучший документальный фильм". Лента помогала создавать украинский режиссер и линейный продюсер Азад Сафаров. Это впервые украинский фильм и фильм об Украине номинирован на премию Американской киноакадемии.