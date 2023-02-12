Распространяем украинское: 10 хороших фильмов и сериалов, которые достойны вашего внимания

Мы привыкли видеть на экранах кинотеатров клишированные фильмы украинского производства об украинцах и делаем выводы, что наша культура неинтересна и некачественна. Однако мы покажем вам другую сторону отечественных фильмов – профессиональных, увлекательных и даже смешных.

Во времена полномасштабного вторжения, отечественное кино стало набирать популярность. Мы предлагаем посмотреть интересные фильмы и сериалы, которые вам понравятся.

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Украинские фильмы и сериалы, которые стоит посмотреть

"Хайтарма"

Год выхода: 2013 год

Жанр: исторический, военный, драма

В ролях: Ахтем Сеитаблаев, Алексей Горбунов, Андрей Мостренко, Усни Халилова, Андрей Саминин

"Хайтарма" – первый крымскотатарский художественный фильм, созданный на основе реальных событий. Он рассказывает о депортации крымских татар в 1944 году.

Сюжет построен вокруг героя Советского Союза Амет-хана Султана. Он уезжает в отпуск домой в Алупку после победного освобождения Севастополя. Тогда на его очах начинается депортация крымских татар. Под выселение попадают даже родители героя – советские власти не жалеют никого.

"Хайтарма": смотрите трейлер

"Бесславные крепостные"

Год выхода: 2020 год

Жанр: боевик, комедия, приключения

В ролях: Роман Луцкий, Сергей Стрельников, Яков Ткаченко, Андрей Малинович

Это псевдоисторический комедийный экшн о крепостных в 1844 году. Самурай Акайо попадает на территорию Украины, убегая от преследования императора Японии. Здесь он знакомится с молодым Тарасом Шевченко. Они решают объединить умение, чтобы получить желаемое: Тарас стремится вернуть любимую крепостную, которую украл господин, Акайо – отомстить за своего хозяина.

За 2 дня Шевченко быстро учится фехтовать, стрелять "по-македонски", живо бегать и не смотреть на красивых японок. Фильм нельзя смотреть без улыбки – все потасовки ироничны и смешны.

Я пытался создать экшн, в частности путем диалогов и сюжетных поворотов, твистов, внести динамику в плане монтажа. Много экшена делать с нашими бюджетами тяжело, но это и не нужно, ведь есть драматургия,

– поделился режиссер Роман Перфильев в одном из интервью.

"Бесславные крепостные": смотрите трейлер

"Забытые" (18+)

Год выхода: 2020 год

Жанр: драма, военный

В ролях: Марина Кошкина, Даниил Каменский, Василий Кухарский

Лента "Забытые" рассказывает о жизни 30-летней учительницы украинского языка, Нины, в оккупированном Луганске. Из-за запрета преподавания на украинском языке он вынужден проходить курсы переквалификации на русский. Однажды Нина встречает старшеклассника – парня, который на крышу школы повесил флаг Украины и попал в отделение милиции. Чтобы спасти юношу, Нина готова на все.

Этот фильм о страшном существовании в оккупированном Луганске и о том, как россияне легко могут убить за украинскую символику.

"Забытые": смотрите трейлер

"Пульс"

Год выхода: 2020 год

Жанр: биография, драма

В ролях: Наталья Бабенко, Виктория Левченко, Наталья Доля, Александр Кобзарь, Станислав Боклан

Украинская драма о спорте и тяжелом пути к цели, которую можно покорить благодаря решительности, дисциплине и сильной мотивации.

Главная героиня, Оксана Ботурчук – девушка-спортсменка из небольшого городка, мечтающая о большом спорте и славе. Однажды она попала с родителями в ужасное ДТП, в результате которого почти потеряла зрение. Врачи и родители говорили, что о спорте можно забыть, но девушка решила доказать всем и в первую очередь себе, что может стать чемпионкой даже с проблемами со зрением.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о жизни мастера спорта, паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук.

"Пульс": смотрите трейлер

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"Преданная" (18+)

Год выхода: 2020 год

Жанр: драма, мелодрама, исторический, фэнтези

В ролях: Марианна Янушевич, Алеся Романова, Роман Луцкий

События в фильме разворачиваются в 19 веке в Ивано-Франковской области. Однажды в пожаре врач Ангер теряет жену, но ему удается спасти свою дочь Аделю и дочь их служанки – Стефанию. Все детство и юность девушки были вместе, и все меняется, когда становится непонятно, кто они друг другу: подруги и сестры или хозяйка и служанка.

Лента "Преданная" стала экранизацией книги Софии Андрухович "Феликс Австрия".

"Преданная": смотрите трейлер

"Мои мысли тихие"

Год выхода: 2019 год

Жанр: драма, комедия, семейный

В ролях: Ирма Витовская, Андрей Лидаговский

В центре сюжета – молодой звукорежиссер-фрилансер Вадим. Однажды он получает задание записать голоса закарпатских животных и отправляется на поиски крика самой редкой утки Украины – раховского крестца.

Эта задача должна изменить жизнь Вадима. Он может перебраться из "неудобной Украины" в "привлекательную Канаду" и начать новую жизнь. Но все становится не столь простым, когда мама Вадима решает соединить работу сына с отдыхом.

"Мои мысли тихие": смотрите трейлер

"Джулия Блу"

Год выхода: 2018 год

Жанр: драма, мелодрама, военный

В ролях: Полина Снисаренко, Дмитрий Ярошенко, Дарья Барихашвили, Виктория Копоть, Виталий Салий, Роман Ульмер, Богдан Ревкевич

В центре событий – студентка факультета фотожурналистики Юлия. На изучение фотографии ее вдохновили протесты революции 2014 года. Через год после начала событий Юлия начала волонтерить в одном из военных госпиталей для раненых военных, прибывающих с фронта. Но однажды она встречает Инглиша в одной из палат – солдата с легкими ранениями. Между ними появляется любовь и страсть, но скелеты в шкафу каждого стоят преградами в жизни мечты.

"Джулия Блиу" – это не только о цене, которую мы платим за любовь и войну, но и о болезненном выборе, которого требует свобода.

"Джулия Блу": смотрите трейлер

"Моя бабушка Фанни Каплан" (18+)

Год выхода: 2016 год

Жанр: биографический, исторический, романтика, драма

В ролях: Екатерина Молчанова, Мирослав Слабошпицкий, Алексей Девотченко, Иван Бровин, Анна Донченко, Наталья Никуленко

Сюжет фильма разворачивается вокруг молодой женщины Фанни Каплан. Из-за любви к Гарскому (политическому преступнику), девушка отбыла за любимого 10-летнюю каторгу, где ослепла и подорвала здоровье. Однажды он назначает ей встречу 30 августа 1918 года рядом с заводом Михельсона. В тот день там происходит покушение на Ленина. Тогда ей приписывают дело покушения на "вождя". Но сюжет не так прост. Фани влюбилась в брата Владимира Ленина. Ее жизнь теперь висит на волоске…

Лента создана на основе 10 утраченных страниц по делу Фанни Каплан – женщины, которую обвинили в покушении на Владимира Ленина в 1918 году.

"Моя бабушка Фанни Каплан": смотрите трейлер

Сериал "Первые ласточки"

Количество сезонов: 2

Годы выхода: 2019 – 2020

Жанр: психологическая драма, детектив, триллер

В ролях: Виктория Литвиненко, Александр Рудинский, Максим Самчик, Полина Носихина, Таисия-Оксана Щурук, Максим Девизоров, Александр Бегма

События первого сезона начинаются с обыденной жизни, пока одна школьница не совершает самоубийство. Никто не знает о причине, и предсмертной записки она не оставила. В ходе следствия оказывается, что к смерти девушки причастны ее знакомые, но страшные секреты никто не может рассказать.

Впоследствии становится ясно, что со смертью школьницы тесно связан так называемый "Друг". Под его влияние попало немало школьников. Главная задача – не допустить новые смерти.

Этот сериал бьет в очень болезненные места. Там, где ты чувствуешь себя не идеальным ребенком, не идеальными родителями,

– поделилась телеведущая Маша Ефросинина во время премьеры сериала.

Также "Первые ласточки" имеют 2 сезон под названием "Первые ласточки. Зависимые".

"Первые ласточки": смотрите трейлер

Сериал "Век Иакова"

Количество сезонов: 1

Год выхода: 2016

Жанр: драма, исторический

В ролях: Максим Девизоров, Максим Самчик, Таисия Щурук, Виктория Литвиненко, Анастасия Пустовит, Ада Роговцева

Главный герой – старый Яков, которому за свои 99 лет пришлось пережить многое. Однажды в его дом приходит мошенница-наркоманка. Старик решает доверить ей свое прошлое, хотя его предупреждали об искренности к странной девушке. Яков изо дня в день рассказывает Елене свои интересные и не очень истории из жизни. А девушка все время пытается обмануть старика.

Эта лента – чрезвычайно увлекательная драма сельского парня Якова, которому пришлось пережить кучу войн, романтических истории и тяжелое настоящее. Сериал создан по мотивам одноименной книги Владимира Лыса и построен на реальных событиях.

"Век Иакова": смотрите трейлер