Какие украинские фильмы покажут на Венецианском кинофестивале 2021

Венецианский кинофестиваль объявил конкурсную программу – на одном из самых престижных кинофестивалей мира Украина будет представлена сразу тремя картинами, созданными при государственной поддержке. Покажут следующие фильмы: "Отблеск" Валентина Васяновича, "Носорог" Олега Сенцова и "Цензорша" Петера Керекеша.

Венецианский кинофестиваль является одним из старейших и самых престижных кинофестивалей мира. В 2019 году победу в конкурсе "Горизонты" получил украинский фильм "Атлантида" Валентина Васяновича, в 2020 году лента Натальи Ворожбит "Плохие дороги" получила награду Verona Film Club Award в параллельной программе Венецианского кинофестиваля "Неделя критики".

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78-й Венецианский кинофестиваль состоится с 1 по 11 сентября 2021 года.

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"Отблеск" Валентина Васяновича

Фильм вошел в основную конкурсную программу и поборется за главную награду фестиваля – "Золотого льва". В ленте говорится о враче-добровольце, который по возвращении из плена пытается приспособиться к мирной жизни. Он общается с бывшей женой и своей 12-летней дочерью, которая тоже травмирована из-за смерти близкого человека на войне.

Фильм "Отблеск" Валентина Васяновича: фото / Госкино

Продюсерами фильма выступают:

Валентин Васянович;

Ия Мыслицкая;

Владимир Яценко;

Анна Соболевская.

"Носорог" Олега Сенцова

Премьера фильма состоится в конкурсной программе "Горизонты". Работа над лентой началась еще в 2012 году, однако была приостановлена из-за незаконного ареста режиссера российскими спецслужбами в 2014 году и дальнейшего его заключения. После его освобождения в 2019 году, работа над проектом была возобновлена. Съемки "Носорога" проходили в Кривом Роге, Львове и Киеве и закончились в декабре 2020 года.

Олега Сенцов о съемках фильма "Носорог": смотрите видео

Главные роли исполнили:

Сергей Филимонов;

Евгений Черников;

Евгений Григорьев;

Алина Зевакова.

История фильма основана на реальных событиях 90-х в Украине. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал. "Носорог" создан в копродукции Украины ("Артхаус Трафик", "Край кинема"), Польши (Apple Film Production) и Германии (Ma.ja.de).

Фильм "Носорог": фото / Госкино, Кинориум

Генеральными продюсерами ленты выступили:

Денис Иванов;

Олег Сенцов.

"Цензорша" Петера Керекеша

Лента совместного производства Словакии, Чехии и Украины тоже вошла в конкурсную программу "Горизонты". ​​Картина рассказывает историю молодой женщины Леси, которая была приговорена к заключению в одном из исправительных учреждений Одессы. Она только что родила первенца и попала в мир, населенный только женщинами-заключенными, медсестрами и надзирательницами, женщинами разного возраста, женами и вдовами, дочерьми, сестрами, беременными и женщинами с детьми. Если бы не цвет униформы, иногда трудно было бы сказать, кто есть кто.

Фильм "Цензорша" Петера Керекеша: фото / Госкино

Украинскими продюсерами стали: