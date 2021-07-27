Венеційський кінофестиваль є одним із найстаріших та найпрестижніших кінофестивалів світу. У 2019 році перемогу у конкурсі "Горизонти" здобув український фільм "Атлантида" Валентина Васяновича, у 2020 році стрічка Наталі Ворожбит "Погані дороги" отримала нагороду Verona Film Club Award у паралельній програмі Венеційського кінофестивалю "Тиждень критики".

До теми Український фільм вперше за 30 років потрапив до основної програми Венеційського кінофестивалю

78-й Венеційський кінофестиваль відбудеться з 1 до 11 вересня 2021 року.

3 українські фільми, які покажуть на Венеційському фестивалі 2021

"Відблиск" Валентина Васяновича

Фільм увійшов до основної конкурсної програми і позмагається за головну нагороду фестивалю – "Золотого лева". У стрічці йдеться про лікаря-добровольця, який після повернення з полону намагається пристосуватися до мирного життя. Він спілкується з колишньою дружиною і своєю 12-річною донькою, яка також травмована через смерть близької людини на війні.

Фільм "Відблиск" Валентина Васяновича: фото / Держкіно

Продюсерами фільму виступають:

Валентин Васянович;

Ія Мислицька;

Володимир Яценко;

Анна Соболевська.

"Носоріг" Олега Сенцова

Прем’єра фільму відбудеться в конкурсній програмі "Горизонти". Робота над стрічкою почалася ще у 2012 році, проте була призупинена через незаконний арешт режисера російськими спецслужбами у 2014 році та подальше його ув’язнення. Після його звільнення у 2019 році, роботу над проєктом було відновлено. Зйомки "Носорога" проходили в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року.

Олега Сенцов про зйомки фільму "Носоріг": дивіться відео

Головні ролі виконали:

Сергій Філімонов;

Євген Черніков;

Євген Григор'єв;

Аліна Зевакова.

Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував. "Носоріг" створений у копродукції України ("Артхаус Трафік", "Край кінема"), Польщі (Apple Film Production) та Німеччини (Ma.ja.de).

Фільм "Носоріг": фото / Держкіно, Кіноріум

Генеральними продюсерами стрічки виступили:

Денис Іванов;

Олег Сенцов.

"Цензорка" Петера Керекеша

Стрічка спільного виробництва Словаччини, Чехії та України також увійшла до конкурсної програми "Горизонти". ​​Картина розповідає історію молодої жінки Лесі, яку було засуджено до ув'язнення в одній із виправних установ Одеси. Вона щойно народила первістка, і потрапила у світ, населений лише жінками: ув'язненими, медсестрами та наглядачками, жінками різного віку, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та жінками з дітьми. Якби не колір уніформи, іноді важко було б сказати, хто є хто.

Фільм "Цензорка" Петера Керекеша: фото / Держкіно

Українськими продюсерами стали: